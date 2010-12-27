به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین هاوارد با اقتباس از رمان پر فروش "برج سیاه" نوشته استفن کینگ یک سه‌گانه سینمایی می‌سازد. "برج سیاه" رمانی هفت جلدی است که در دنیاهایی موازی می‌گذرد. هاوارد مشغول مذاکره با ویگو مورتنسن بازیگر آمریکایی است تا نقش اصلی این فیلم سه قسمتی را بر عهده گیرد.



اما مورتنسن در حال حاضر 52 سال دارد و ممکن است برای ایفای یک نقش پر تحرک اندکی مسن باشد. هاوارد هم گفته در صورتی که با مورتنسن به توافق نرسد به سراغ هیو جکمن و یا جان هم خواهد رفت.



آکیوا گلدزمن نویسنده فیلمنامه‌هایی چون "بتمن و رابین" و "گمشده در فضا" فیلمنامه "برج سیاه" را خواهد نوشت. در کارنامه درخشان فیلمسازی هاوارد ساخت فیلم‌های موفقی چون "ذهن زیبا"، "رمز داوینچی"، "ویلو" و "پشتیبانی" به چشم می‌خورد.

