تالیافرو: تجهیز به قدرت استدلال دلیل رو آورن من به فلسفه است

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای امریکا در مورد اینکه مهمترین دلایل و انگیزه‌های او برای ورود به حوزه علوم انسانی (فلسفه) چه بوده به خبرنگار مهر گفت: علاقه شخصی و مواجهه منطقی با برادران بزرگترم باعث کشانده شدن من به سوی فلسفه شد. وقتی بچه بودم برادرانم سعی داشتند تا مرا کم هوش جلوه دهند. شاید آنها در این خصوص بی گناه به نظر برسند.

وی افزود: وقتی 13 ساله بودم دریافتم که حوزه‌ای به نام فلسفه وجود دارد که انسان در این حوزه در استدلال کردن و منطق متخصص می‌شود. روی آوردن به فلسفه به من این امکان را می‌داد تا از خودم در مقابل برادرانم دفاع کنم.

مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: علاقه شخصی و اینکه فلسفه به معنای دوستدار خرد است دلیل دیگر روی آوردن به فلسفه بود. فلسفه واژه ای یونانی است که از دو واژه "فیلو" به معنای دوست داشتن و "سوفیا" به معنای خرد گرفته شده است.

وی افزود: اولین کتاب فلسفی که مورد مطالعه قرار دادم کتاب ویل دورانت با عنوان داستان فلسفه بود. این کتاب اگر چه کتاب کاملی نیست چرا که قرون وسطی و دوران اسلامی به کلی در آن نادیده گرفته شده، ولی انگیزه مطالعه تاریخ اندیشه و ایده‌ها را در من برانگیخت. این انگیزه هنوز هم در من وجود دارد و زنده است.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در پاسخ به این سؤال که آیا انگیزه‌های ابتدایی رو آوردن به فلسفه در او باقی مانده خاطر نشان کرد: انگیزه دفاع از خود در مقابل برادران دیگر در من وجود ندارد و بعد از آن جریانات با آنها دوست شدم و دیگر از فلسفه برای دفاع از خود در مقابل اعضای خانواده استفاده نمی‌کنم!

مؤلف "راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی" گفت: انگیزه من در مطالعه تاریخ فلسفه و زیبایی نهفته در آن به من انرژی می‌دهد. مطالعه جریانات کنونی فلسفه نیز از علایق من به حوزه فلسفه است. در حال حاضر یک انجمن فعال فلسفی در سطح بین المللی وجود دارد که به موضوعات فلسفی می‌پردازد و من هم در آن مشارکت دارم و مشارکت و همکاری در آن یکی از علایق اصلی من است.