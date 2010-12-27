مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت به مهر خبرداد: جزئیات دورکاری دانشگاههای علوم پزشکی/ دورکاری برای اخراج کارمندان نیست

دکتر حسین مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دور کاری در وزارت بهداشت در ستاد وزارتخانه و سطح دانشگاههای علوم پزشکی قابلیت تعریف دارد منوط به اینکه مدیری تشخیص دهد فرد می تواند دور کار باشد و فرد هم متقاضی باشد، این موضوع اجرا می شود در این میان پست سازمانی مهم نیست.

وی اضافه کرد: تقاضای فرد در این بخش مطرح است و اجباری در این زمینه وجود ندارد. ابتدا تقاضا در کارگروه دورکاری وزارت بهداشت بررسی می شود و پس از تصویب به فرد ابلاغ می شود. تشخیص مدیر و تایید کارگروه دورکاری در ستاد وزارت بهداشت در این بخش مهم است.

دورکاری در محیط های درمانی و آموزشی امکان پذیر نیست

مبارکی خاطرنشان کرد: آیین نامه دورکاری ابلاغ شده است و برای دانشگاههای علوم پزشکی در سطح ستاد انجام می گیرد. البته باید توجه داشت که دورکاری در محیط های درمانی و آموزشی امکان پذیر نیست.

وی اضافه کرد: هر بخشی که ارباب رجوع نداشته باشد یا به صورت موردی تنها در حد یک یا دو نفر ارباب رجوع دارد، می تواند برای دورکاری تعریف می شود. البته بخشهایی هم هستند که چند ارباب رجوع و کارمند دارند اما می توان یک نفر را برای پاسخگویی انتخاب کرد و بقیه از دورکاری استفاده کنند.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: سیاست وزارت بهداشت این است که در راستای سیاست های معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری تلاش می کنیم سهم دورکاری در سطح ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی افزایش یابد.

احساس امنیت شغلی کارمندان در دورکاری صحیح نیست

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای دورکاری گفت: کارمندان در این موضوع احساس امنیت شغلی نمی کنند و احساس می کنند این موضوع زمینه ای برای حذف افراد است که اصلاً این طور نیست چرا سیاستی است که بسیاری از کشورهای اروپایی آن را اجرا کرده اند.

مبارکی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن کامل دورکاری زمان می برد چرا که افراد منتظر هستند رفتار سازمانها نسبت به افرادی که پیشقدم شده اند را ببینند و و بعد از آن متقاضی بیشتر خواهد شد.

وی آشنایی مدیران با موضوع واسپاری کارها به دیگران را از دیگر الزامات فرهنگ سازی دورکاری برشمرد.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت یادآور شد: افراد رسمی و قراردادی جزء افراد مشمول این حوزه قرار می گیرند.