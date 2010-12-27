جایگاه پژوهش در ایجاد تمدن اسلامی تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا برنجکار اظهار داشت: متأسفانه پژوهش جایگاه مناسبی در جامعه ندارد ولی این مسئله به معنای نبود بودجه پژوهشی یا فقدان فعالیت‌های پژوهشی نیست.



وی با بیان اینکه تمدن غرب در طول 300 سال به جایگاه فعلی رسیده است، تصریح کرد: ما انقلاب کردیم تا روشی جدید برای زندگی براساس تمدن اسلامی پیاده کنیم و بنابراین ارائه الگوی تمدن اسلامی نیازمند پژوهش است.



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران و استفاده تقلیدمآبانه از تئوری‌ها و علوم غرب بیان داشت: برای اینکه به هدف خود که استقلال علمی است برسیم و زمینه ظهور امام عصر(عج) را مهیا کنیم باید به سمت الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی حرکت کنیم.



وی ادامه داد: چون ایران برخلاف دیگر کشورهای جهان سوم و وابسته، به دنبال پیشرفت هستند باید پژوهش را اصل و محور قرار داد و نگذاشت که دچار روزمرگی شویم.



برنجکار خواستار طراحی و تصویب بودجه‌های پژوهشی برای تشویق دانش پژوهان و اندیشمندان به روی‌آوردن به فعالیت‌های پژوهشی شد و گفت: دولت و نهادهای اجرایی باید یکسری سیاست‌های حمایتی و تشویقی در همه ابعاد را در نظر بگیرند.



وی ابراز داشت: دولت حمایت‌های خوبی از بخش پژوهش داشته است و به عنوان مثال درصدی از بودجه‌های هرسازمانی را به پژوهش اختصاص داده است، ولی باید دید آیا واقعا این بودجه صرف کارهای پژوهشی می‌شود؟



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران به آسیب‌های بخش پژوهش اشاره کرد و گفت: در کشور ما پژوهش اصل نیست و تعریف درستی از پژوهش و جایگاه آن در ایجاد تمدن اسلامی ارائه نشده است.



وی اعتقاد نداشتن برخی مسئولان به پژوهش، فقدان ارتباط میان نهادهای اجرایی استفاده کننده از پژوهش و مراکز پژوهشی و فقدان برنامه‌ریزی ستادی برای پژوهش‌ها را از دیگر آسیب‌های بخش پژوهش عنوان کرد.



برنجکار در مورد میزان کاربردی بودن پژوهش‌ها بیان داشت: چون نیازهای جامعه از سوی متولیان اجرایی بیان نمی‌شود بنابراین هرکس به سلیقه خود عمل می‌کند و اگر پژوهشی هم متناسب با نیاز جامعه باشد، در کتابخانه‌ها خاک خورده و کسی از آن استفاده نمی‌کند.



وی خاطرنشان کرد: حمایت‌هایی که از پژوهش‌ها صورت می‌گیرد به دودسته می‌توان تقسیم کرد؛ یکی حمایت از پژوهش‌های فنی که تقریبا خوب است و دیگری حمایت از پژوهش‌های علوم انسانی است که به دلیل ملموس نبودن بسیار سختگیرانه صورت می‌گیرد.



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران ادامه داد: پژوهش‌های علوم انسانی چون با فرهنگ ارتباط دارد و در معرض دید کارشناسان نیست مورد توجه قرار نمی‌گیرد، درحالیکه بی توجهی نسبت به موضوعات فرهنگی می‌تواند جامعه را در معرض خطر قرار دهد.