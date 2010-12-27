اطمینان از ایمنی ساختمانها به عنوان یک اصل در خرید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور پیش از ظهر دوشنبه در همایش علمی مصیبت دیروز، اراده امروز و تدبیری برای فردا به مناسبت 5 دیماه سالروز زلزله ویرانگر بم، با تاکید بر امر آموزش مستمر در امر امداد و نجات برای حفظ آمادگی و امداد رسانی بی نقص، اظهار داشت: باید ایمنی سازه ها در برابر زلزله به عنوان یک اصل در خرید مسکن مورد توجه همگان قرارگرفته و برای هر سازه ای شناسنامه ساخت و تاییدیه فنی از سوی مبادی ذیربط قانونی صادر شود .

وی با اشاره به اینکه صرف توان بیشتر برای ارتقاء کیفی، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است، افزود: باید باور کنیم که این زلزله نیست که تلفات می گیرد بلکه عدم رعایت اصول صحیح امکان سنجی، جانمایی، طراحی، اجرا و نهایتا فرو ریزش ساختمانهای غیر فنی است که موجب فاجعه می شود.

وی بر نقش آموزش در بحرانها و مدیریت بحران، تاکید کرد و بیان داشت: اگر آموزش های علمی مبتنی و منطبق با مبانی ارزشی و اعتقادی باشد، اساس و فونداسیون هر اقدام صحیحی خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: از این رو هر جا به این مقوله کم توجهی شده حاصل آن روی آوردن به روشهای سعی و خطا بوده که اتلاف منابع، انزوا و پس رفت و دفع انگیزه ها را بدنبال داشته و نتیجه اینکه برآیند آن گرفتن تصمیمات سطحی، غیر نافذ، غیر کارشناسی و کم اثر بوده است .

عارف پور در ادامه با اشاره به مصائب و ویرانگریهای بجای مانده از زلزله ها، تصریح کرد: با توجه به اینکه همیشه در مقطح حادثه احساسات هر انسانی از دیدن و شنیدن تلفات و خسارات جانی و مالی جریحه دار می شود، اما بایدرفتارها از برخورد احساسی و مقطعی در حوادث به منطقی فکر کردن و کار شناسی عمل کردن، آنهم بطور مداوم و ماندگار تغییر یافته و مدیریت بر زلزله شیوه نوین به خود بگیرد .

وی ادامه داد: بحث مواجهه با حوادث از جمله زلزله مهمترین وظیفه، مقوله پیشگیری است که البته پیشگیری در هر مبحثی کم هزینه ترین، عقلانی ترین و حتی اعتقادی ترین کار است .

عارف پور با اشاره به توان بالا، امکانات نرم افزاری و مدیریتی کشور، گفت: در دنیای امروز عقل، علم مدیریت، تدبیر و تجربه مدیریت پارامترهای اصلی مدیریت بر بحران است، که باعث می شود زمان، امکانات و تجهیزات، تصمیمات، سازماندهی، برنامه ریزی، نارسائیها و از همه مهمتر کاهش تلفات و فجایع مدیریت شود.

قائم مقام شورای مدیریت بحران خراسان جنوبی در پایان با اشاره به مقوله امداد و نجات و اهمیت ان در بحرانها، یادآور شد: خوشبختانه ایران در بحث امداد و نجات مردمی به دلیل اعتقادات دینی، باورهای ارزشی و عاطفه ای خاص در صدر کشورها است.