به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار خبر فهرست فیلم‌های رسیده به جشنواره فیلم فجر و گزارش‌های تحلیلی و خبری که پیامد آن در برخی از رسانه‌ها منتشر شد، ذکر نکاتی الزامی است.

پس از اعلام فهرست بیش از 60 اثر متقاضی نمایش در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر، اهالی رسانه به تحلیل منطقی فهرست پرداختند و بر این اساس، روی نام برخی از کارگردانان شاخص به عنوان غایبان جشنواره بیست و نهم تأکید شد.

ستاد اطلاع‌رسانی مؤسسه امور جشنواره‌های فیلم، اعلام می‌کند خبر منتشر شده، بر اساس فهرستی است که از سوی دبیرخانه جشنواره بیست‌ونهم فیلم فجر در اختیار این ستاد اطلاع‌رسانی قرار گرفته است و اگر نام فیلم و کارگردانی در آن دیده نمی‌شود، صرفا به این دلیل است که احتمالا فرم حضور در جشنواره تکمیل نشده و در اختیار دبیرخانه قرار نگرفته و از سوی دبیرخانه جشنواره‌ بیست و نهم فیلم فجر به ستاد اطلاع‌رسانی مؤسسه امور جشنواره‌های فیلم اعلام نشده است.

