بخش جنبی جشنواره تئاتر تک نفره میزبان 10 اثر نمایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش جانبی دومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره به نمایشنامه‌خوانی آثار تک نفره نمایشنامه نویسان خارجی اختصاص یافته است و البته در این بخش ترجمه‌های جدید از اولویت برخوردار بود. بازخوان‌ها بر همین اساس متون دریافت شده در بخش جنبی را مورد بررسی قرار دادند و 10 متن در این بخش پذیرفته شد.



"شانزده سنگ" نوشته ساموئل بکت و کارگردانی افشین قاسمی، "کافه پولشویی" نوشته آلن وتز و کارگردانی نیلوفر بیرانوند، "ماما جادو" نوشته فرانک رامه و کارگردانی حسین ایرجی، "دسیسه‌ها" نوشته مایک فرنی و کارگردانی ملیکا رضی، "بازگشت مده‌آ" نوشته هیل لابرت و کارگردانی علی منصوری، "افیژنی در اورمه" نوشته هیل لابرت و کارگردانی نیما محبی، "مونولوگ" نوشته هارولد پینتر و کارگردانی رضا کریمخانی، "دکتر خی‌یل" نوشته ماریا ایرنه فورنس و کارگردانی حنیف مظفری، "کلاه‌گیس" نوشته ناتالیا کینزبورگ و کارگردانی وفا سلیمانی‌نژاد و "چیزی اطمینان بخش" نوشته دانکن مک‌لین و کارگردانی نورا موسوی‌نیا آثار حاضر در بخش جنبی جشنواره سراسری تئاتر تک نفره هستند.



دومین دوره جشنواره سراسری تئاتر تک نفره از 25 تا 30 دی‌ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.