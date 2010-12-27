به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی چهارمین جایزه داستان کوتاه دفاع مقدس(یوسف)، صبح امروز دوشنبه 6 دی با حضور سرهنگ پاسدار حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و کامران پارسی نژاد دبیر علمی چهارمین جایزه داستان کوتاه دفاع مقدس، در ستاد مرکزی راهیان نور برگزار شد.

سرهنگ رسولی در این جلسه گفت: سال گذشته جایزه ادبی یوسف به دلیل برگزاری جشنواره "ربع قرن دفاع مقدس" برگزار نشد و در سال جاری یا یک سال تاخیر دوره چهارم این جایزه ادبی را برگزار خواهیم کرد.

وی گفت: آقای کامران پارسی نژاد سمت دبیر علمی این دوره از جشنواره را پذیرفت و چندی است که کار خود را در این زمینه آغاز کرده است. هدف از برپایی جایزه یوسف ورود و آمادگی نوجوانان و جوانان به وادی داستان نویسی است که با عبور از این مقطع برای نوشتن داستان بلند و رمان آماده بشوند. امیدواریم این رویداد فرهنگی مقدمه ای برای ورود جوانان ما به عرصه ادبیات باشد.

رسولی افزود: آثار خوبی به دبیرخانه رسیده است و تعداد داستانهای کوتاه رسیده تقریبا مانند دوره های قبلی است. امسال برنامه‌ها فشرده هستند چون برگزاری جشنواره شعر دفاع مقدس و جشنواره خاطره نویسی در تهران بزرگ را پیش رو داریم. در حال حاضر برای برپایی جایزه یوسف آماده می‌شویم و در پایان سال نیز کنگره شعر دفاع مقدس را خواهیم داشت.

معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: مراسم پایانی جشنواره 3 بهمن برگزار خواهد شد و مکان قطعی آن متعاقبا اعلام خواهد شد اما به احتمال قوی این برنامه در حوزه هنری برگزار شود.

وی درباره برنامه های پیش رو گفت: در سال آینده داوری آثار گروه سنی جوان و بزرگسال را جدا خواهیم کرد. امسال این موضوع را اعلام می‌کنیم تا شرکت کنندگانی که خواهان شرکت در این جایزه ادبی هستند توجیه شوند و این حرکت را سال آینده عملی خواهیم کرد. دیگر آنکه سعی خواهیم کرد با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مذاکره کنیم و از ظرفیت های این نهاد برای داستان های کوتاهی که در گروه سنی نوجوان و جوان قرار دارد، استفاده کنیم.

رسولی ادامه داد: در طول سال نیز آسیب شناسی آثار را با حضور نویسندگان و استادان خواهیم داشت. طبق برنامه ها قرار است آثاری که از طریق پست به دست ما می‌رسد در پایگاه اینترنتی تخصصی ادبیات دفاع مقدس (شط) قرار گیرد. فعالیتی نیز که مربوط به امسال است و سال آینده عملی خواهد شد اهدای لوح تقدیر و نقد داوران از آثار به نویسندگانی است در جایزه ادبی یوسف شرکت کرده اند.