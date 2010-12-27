به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر، کیانوش عیاری کارگردان، مهران رجبی و بهناز جعفری بازیگران فیلم "بیدارشو آرزو"، حسن نجاریان قائم مقام ، پژمان لشکریپور معاون فرهنگی فارابی، مهندس اکبرپور نماینده وزارت کشور و جمعی از هنرمندان سینمای کشور و مدیران بنیاد حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی فارابی ضمن خوش آمد گویی به میهمانان با اشاره به فیلمهایی که در خصوص زلزله ساخته شده ، تصریح کرد: کیانوش عیاری در فیلم "بیدار شو آرزو" تصویری تاثیرگذار از زلزله بم ارائه میکند. وی در قالب بیانیهای انسانی، پیام مردم آسیب دیده این شهرستان را به مخاطبان منتقل میکند.
سید احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در سخنانی با اشاره به فیلم "بیدار شو آرزو" یادآور شد: در زمان زلزله بم، کیانوش عیاری با وجود اینکه مشغله فیلمبرداری سریال "روزگار قریب" را داشت، سعی کرد این فیلم را به سرانجام برساند و حالا که این فیلم را میبینیم، جای افتخار دارد که عدهای از سینماگران ما در آن شرایط به فیلمسازی پرداختهاند.
وی با اشاره به اینکه عباس کیارستمی هم فیلمی درباره زلزله ساخته گفت: باید به سینماگرانی که نگذاشتهاند در چنین روزهایی دست ما خالی باشد، تبریک گفت.
مدیر عامل فارابی در بخش دیگری از سخنانش نسبت به بازماندگان زلزله بم ابراز همدردی کرد و افزود: قطعا شرایط و اتفاقات سخت، اثر مثبت هم خواهد داشت. البته ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه و اعلام همدردی با آنها باید بگویم که این مراسم به نمایندگی از همه جامعه هنری و سینمایی کشور برگزار میشود. البته قرار بود که در این مراسم معاونت سینمایی هم حضور داشته باشند، اما در آخرین دقایق، به دلیل کار مهمی که برای ایشان پیش آمد، نتوانستند در این جلسه حضور یابند.
میرعلایی در پایان گفت: سینما بهترین ابزار برای پرداختن به این گونه بلاهای طبیعی و جریان سازیهای اجتماعی برای مقابله با بحرانهاست.
سپس کیانوش عیاری کارگردان "بیدار شو آرزو" گفت: سالهاست، وظیفه خود میدانم که به دلیل تلخی و ناخوشایندبودن این فیلم از بینندگان آن معذرتخواهی کنم. فیلم نه برای جشنوارهها و نه برای اکران ساخته شده، بلکه نیت ما از ساخت "بیدار شو آرزو" این بود که آب خوش از گلوی هیچ یک از مسئولان مرتبط با زلزله پایین نرود.
عیاری گفت: در کشوری که میدانیم بر روی گسلهاست و سالهاست اطلاع داریم که روزی در تهران هم چنین اتفاقی خواهد افتاد، این فیلم به نیت جلب توجه مسئولان ساخته شد.
نظر شما