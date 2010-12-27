به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شفیعی سروستانی با اشاره به اهمیت هفته پژوهش اظهار داشت: در این هفته فرهنگ‌سازی در زمینه تحقیق و پژوهش و باور و ذهنیت در بین مدیران و مسئولان جامعه ایجاد می‌شود.



وی با بیان اینکه تحقیق و پژوهش به برنامه‌ها، سیاست‌ها و طرح‌های اجرایی نیازمند است، خاطرنشان کرد: این برنامه لازم است پیش، حین و پس از اجرای پژوهش تبیین شود و مدیران پیش از هر اقدام پژوهشی آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.



مدیرکل خدمات رسانه‌ای مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما با تاکید بر توجه و اهمیت به پژوهش و پژوهشگران گفت: اگر به درستی موضوع پژوهش را تبیین کنیم و به الگوسازی در این زمینه بپردازیم، فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران به رشد و پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.



شفیعی‌سروستانی تصریح کرد: در فضای کنونی که جوانان به دلیل فضای رسانه‌ای به سوی الگوهای غیرعلمی پژوهش جذب شده‌اند، دستیابی به الگوها ضرورتی انکار ناپذیر است.



وی تاکید کرد: در این حوزه باید الگوهای عینی و عملی را معرفی کرده تا از هدایت افراطی آنها به سوی الگوهای غیرعینی پژوهش جلوگیری شود.



مدیرکل خدمات رسانه‌ای مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما با بیان اینکه هفته پژوهش فرصتی برای تجلیل از زحمات افرادی است که بیشترین نقش را در توسعه و پیشرفت کشور دارند، اذعان داشت: قدردانی از تلاش پژوهشگران علوم انسانی، تجربی، عرصه صنعت و فناوری فرصتی مغتنم است تا بخشی از زحمات آنها تقدیر شود.



شفیعی‌سروستانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اقدامات مقطعی در ایام معین در راستای اهداف پژوهشی موثر نخواهد بود.

وی با اشاره به برخی از آسیب‌های مراسم‌های هفته پژوهش بیان داشت: در این هفته باید از تشریفات، صورت‌گرایی و نبودن توجه به محتوا جلوگیری کرده تا مراسم‌ها متناسب با جایگاه عالمان و پژوهشگران برگزار شود.



این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق تصریح کرد: برگزاری مراسم‌ها تنها برای ارائه گزارش بی‌اهمیت بوده و این مراسم‌ها و آیین‌ها تنها در راستای اهداف کارگروه‌ها موثر خواهد بود.



شفیعی سروستانی عنوان داشت: پژوهشگران علاوه بر تقدیر در این هفته به حمایت‌هایی در طول سال برای ارائه و پیشبرد فعالیت‌های پژوهشی نیاز دارند.



وی خاطرنشان کرد: پژوهشگران در طول سال باید احساس کنند که تجلیل و تکریم می‌شوند و لازم است تقدیر از عالمان و پژوهشگران به عنوان فرهنگی در جامعه نهادینه شود.



مدیرکل خدمات رسانه‌ای مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما تاکید کرد: وزارت علوم تحقیقات و فناوری باید به نظامی برسد که به حوزه‌های پژوهشی از جمله حوزه علوم فنی و ریاضی در هفته پژوهشی بی‌توجهی صورت نگیرد و از فعالیت‌های تکراری در حوزه‌ای خاص جلوگیری شود.



شفیعی‌سروستانی با تاکید بر تشویق جوانان برای ورود به عرصه پژوهش بیان داشت: تناسب هدایای تقدیری برای اصناف مختلف کشور وجود ندارد، به عنوان مثال تقدیری که از قهرمان ورزشی و هنر پیشه صورت می‌گیرد، متناسب با هدایای تقدیر از یک عالم نیست که این موضوع هیچگاه ترغیب‌کننده و تشویق‌کننده نخواهد بود.



وی بیان اینکه اکنون پژوهش از آسیب‌های مختلفی رنج می‌برد، اظهار داشت: متاسفانه مسئولان متوجه یک آسیب بوده و از فقدان بودجه کافی گلایه دارند، چراکه وجود بودجه و امکانات یکی از پیش نیازهای اصلی رشد و ارتقای پژوهش در کشور است.



مدیرکل خدمات رسانه‌ای مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما خاطرنشان کرد: ارتقای بودجه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات این بخش را حل کند.



شفیعی‌سروستانی تصریح کرد: مبتنی نبودن پژوهش در نظام واحد یکی از مشکلات دیگر این حوزه است و زمانی در پژوهش موفق هستیم که نهادها مبتنی بر پژوهش شوند و پژوهش‌ها بر نظام واحد شکل بگیرند.



وی تاکید کرد: ظرفیت‌های پژوهش باید شناسایی شود و برای هر یک از ظرفیت‌ها جایگاه مناسب معرفی کرده و پژوهش‌های حوزوی و دانشگاهی را بر اساس آن ساماندهی کنیم.



این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق خاطرنشان کرد: بی‌توجهی مدیران و برنامه‌ریزان اجرایی، قضایی و سیاسی به امر پژوهش یکی از آسیب‌های مهم بوده که در این زمینه به پژوهش در سراسر مراحل اجرا و حتی پیش از اجرای طرح نیازمند هستند.



شفیعی‌ سروستانی گفت: طرح‌هایی که پس از تصویب متوقف می‌شوند، بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان را به دنبال دارند.

