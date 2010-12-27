فرزین: شاهد افزایش قیمتها نخواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا فرزین در پاسخ به این سئوال که برخی رسانه ها مطرح کرده اند که با اجرای هدفمندی یارانه ها، سال آینده افزایش قیمتها نسبت به امسال دو برابر افزایش خواهد یافت، گفت: مطابق برنامه ریزیهایی که پیش از این صورت گرفته است، برای تک تک بخشها بسته های حمایتی و سیاستی داشتیم و تمرکز اصلی بر روی بسته های سیاستی و حمایتی این بود که بتوانیم بخش تولید را تقویت کنیم تا بخش تولید با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بتواند همچنان نیازهای بازار را پاسخگو باشد.

وی افزود: بنابراین با تمهیداتی که اندیشیده شده، چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد و قطعا با افزایش تولیدی که خواهیم داشت و با بهبود بهره وری انشاالله با افزایش قیمت در این حوزه روبرو نخواهیم شد.

میزان سفر در کشور با اجرای هدفمندی یارانه‌ها



وی همچنین در پاسخ با این سئوال که با توجه اصلاح قیمتها در بخش سوخت، عملا سفر در سبد خانوار کم رنگ خواهد شد، اظهار داشت: ما تجربه کارتی کردن و سهمیه بندی بنزین را داریم. در سه سال گذشته با توجه به اینکه بنزین را سهمیه بندی کردیم و مصرف بنزین کاهش پیدا کرد اما میزان سفرهای داخل کشور چه بین شهری و چه درون شهری کاهش پیدا نکرد.



سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون هم با اجرای هدفمندی یارانه ها قطعا میزان سفر در کشور کاهش پیدا نخواهد کرد، زیرا افزایش قیمتی که الان طبق مصوبه در مورد حمل و نقل برون شهری داریم، بسیار اندک است، ضمن اینکه با مبالغی که در اختیار خانوار ها قرار داده شده، بیش از 50 درصد جامعه قدرت خریدشان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین آنها هم یکی از کالاهایی که در سبدشان دارند، کالای سفر است که انتخاب خواهند کرد.



محمدرضا فرزین خاطر نشان کرد: از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد، ضمن اینکه به طور مثال در بخش قطار ما با افزایش قیمت روبرو نشده ایم و در سایر بخش های حمل و نقل نیز افزایش قیمتی حاصل نشده است. با توجه به منابع جدیدی که خانوارها به خصوص خانوارهای طبقات پایین در اختیارشان قرار گرفته از این بابت مشکلی نخواهیم داشت.