830 هکتار از اراضی ملی از تصرف زمین خواران یزدی خارج شد

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از زمان تشکیل شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان یزد تاکنون 830 هکتار از اراضی ملی و دولتی استان به ارزش هزار و 560 میلیارد ریال از متصرفان زمین خوار رفع تصرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و دولتی استان، شورای حفاظت از اراضی ملی استان تاکنون 33 جلسه تشکیل داده که خروجی این جلسات 171 مصوبه بوده است.

حیدری عنوان کرد: دستگاه های ذیربط استان یزد به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کردند و برخی از آنها با فعالیتهای گسترده رتبه اول کشور را کسب کردند.

رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: برای جلوگری از تجاوز زمین خواران به اراضی ملی و دولتی، اقدامات پیشگیرانه مانند نصب تابلو، ایجاد خاکریز، فعالیت گشتهای ثابت و سیار و ترغیب اداره کل ثبت اسناد و املاک به صدور سند انجام شده است.

وی افزود: همچنین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی باغی به مسکونی و خلع ید افرادی که زمین برای احداث کارخانه و پروژه تولیدی از دولت دریافت کرده اند اما فقط آن را حصار کشی کرده و به تعهدات خود عمل نکرده اند نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حیدری یادآور شد: در راستای برخورد با زمین خواران، برای زمین خواران عمده حکم حبس صادر شده و تعدادی از آنها هم اکنون در زندان به سر می برند.