ارائه کارهای پژوهشی در کشور پیشرفت زیادی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد مهدی خدایی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کرمانشاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی ازمهمترین اقدامات در برنامه چهارم توجه جدی به تولیدات علمی بوده، اظهار داشت: رشد پژوهشی کشور در حدود 11 درصد است و ما ازبالاترین میزان رشد علمی در دنیا برخوردارهستیم.

وی تقویت شاخص های پژوهشی مانند تولید علم را از فعالیت های این دانشگاه عنوان وخاطر نشان کرد: دانشگاه رازی کرمانشاه در ارائه مقالات (آ اس آی ) به مرز 250 عنوان رسیده که قطعاً در سال های آتی این میزان افزایش خواهد یافت.

تقویت میزان قراردادهای پژوهشی در خارج از دانشگاه شاخص مهمی در توسعه پژوهش است

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به فراهم کردن شرایط لازم توسط مسئولین امربرای توسعه پژوهش اظهارداشت: هرچقدر میزان قراردادهای پژوهشی با خارج از دانشگاه تقویت شود شاخص مهمی در رابطه با توسعه پژوهش در دانشگاه محسوب می شود.

خدایی تصریح کرد: تولیدعلم به ثروت از بزرگترین کارهایی است که در دنیا در زمینه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

کمبود اعتبارات و نیروهای متخصص فعالیت های ما را محدود کرده است

وی تصریح کرد: کمبود اعتبارات و نیروهای انسانی متخصص باعث شده که نتوانیم در تمام زمینه ها فعالیت کنیم و به همین دلیل باید فعالیت های خود را اولویت بندی کنیم.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: ازهفت سند راهبردی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده خوشبختانه مصوبه نانو و زیست فناوری تصویب شده است.

نانو کشور رتبه 13 را در دنیا کسب کرده است

خدایی با اشاره به جایگاه بالای نانو کشوردردنیا اظهارداشت: موقعیت نانو کشور در دنیا از رتبه 13 برخوردار است و می تواند جایگاه بهتری را هم از آن خود کند.

وی با اشاره به دیگر رشته هایی که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته، افزود: علاوه بر نانو و زیست فناوری، رشته های هوا وفضا، مکاترونیک، گیاهان دارویی وانرژی های نو از دیگر رشته هایی است که اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شوند دولت سرمایه گذاری خاصی در این زمینه انجام می دهد.

ایجاد واحد بین المللی در دانشگاه رازی تا یک سال آینده

خدایی با بیان اینکه مسئولان نظام به مسائل علمی کشور تاکید فراوان دارند، گفت: در برنامه پنج ساله پنجم اعتبارات پژوهشی به سه درصد تولید ناخالص ملی تبدیل می شود.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه از ایجاد واحد بین المللی در دانشگاه رازی کرمانشاه و پذیرش دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تا یک سال آینده خبر داد.