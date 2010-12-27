به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مرتضی لاجوردی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی انسان اظهار داشت: ورزش از میان عواملی که در سلامت انسان تاثیرگذار است، از نقش ویژهای برخوردار میباشد.
وی خاطرنشان کرد: امروزه به دلیل گذر اپیدمیولوژیک یعنی جایگزینی بیماریهای غیر واگیردار به جای بیماریهای واگیردار به دلیل کنترل عوامل بیولوژیک از یک طرف و نقش رفتارهای ناهنجار بهداشتی و سبک زندگی و شیوههای تغذیه در افزایش میزان بیماریهای غیرواگیردار از طرف دیگر، لزوم تغییر نگرش در مراقبت و بهداشت با هدف حفظ و ارتقای سلامت ضروری است.
رئیس هیئت کوهنوردی استان قم نقش بیتحرکی را به عنوان یکی از عوامل اصلی در شیوع بیماریها دانست و افزود: با توجه به اینکه فعالیت فیزیکی مناسب میتواند تأثیر مهمی در پیشگیری از بروز بیماریها و عوارض آنها داشته باشد، ورزش دارای تاثیرات مفیدی در زمینه پیشگیری از بیماریهای مزمن و غیرواگیر است.
وی در ادامه با تاکید بر انجام فعالیت فیزیکی مناسب برای تقویت عضلات قلب و ریه گفت: بررسی متون و مقالهها بیانگر آثار بسیار مفید و متعدد ورزش بر سلامت انسان از ابعاد مختلف است که برای آگاهی بیشتر در مورد این آثار سودمند در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریها میبایست این فعالیت مفید را تجربه کرد.
زندگی غیرفعال بزرگترین عامل از بین بردن بشر
نائب رئیس هیئت کوهنوردی استان قم نیز با اشاره به آمارهای سازمان جهانی بهداشت گفت: زندگی غیرفعال بزرگترین و اصلیترین عامل از بین بردن بشر در سراسر جهان است.
اکرم فرهادی افزود: بدن انسان همواره سعی میکند حتی با افزایش سن، خود را زنده نگه دارد و ورزش در این میان نقش بسزایی دارد.
وی ادامه داد: بدون تردید ورزش به تمامی سیستم های بدن منفعت میرساند و گردش خون را تقویت، سلامت قلب را بیشتر و مفاصل بدن را فرم میدهد و انعطاف پذیر نگه میدارد و روز به روز ماهیچهها را سفت تر و محکمتر میکند. در ضمن ورزش تقویتکننده تودههای استخوانی نیز هست.
مسئول کوهنوردی بانوان استان قم افزود: ما به طور میانگین هر سال پس از 40 سالگی حدود 150 گرم از ماهیچههای خود را از دست میدهیم. اما با ورزش منظم این روند به نحو دیگری صورت میپذیرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی استان قم بی تحرکی را مهمترین عامل شیوع بیماری های دانست و گفت: با ورزش کردن میتوان از شیوع بیماری های مزمن و واگیردار پیشگیری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مرتضی لاجوردی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی انسان اظهار داشت: ورزش از میان عواملی که در سلامت انسان تاثیرگذار است، از نقش ویژهای برخوردار میباشد.
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