رمضان اولادی در گفتگو با مهر با اشاره به انتشار 8500 میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی برای تامین منابع مالی چهار طرح پتروشیمی، گفت: این اوراق به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پتروشیمی اروند، اوره و آمونیاک سوم شهدای مرودشت، توسعه بندر صادراتی پارس و واحد ان اف سوم پتروشیمی بندر امام منتشر شده است.

مدیر برنامه ریزی توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از انتشار 2 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در آینده ای نزدیک برای تامین مالی برخی دیگر از پروژه های صنعت پتروشیمی خبر داد و تصریح کرد: در بودجه سالجاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی مشمول بیشتر طرحهایی می شود که سهامدار عمده آنها دولت است.



به گزارش مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی آذر ماه سالجاری مرحله اول انتشار این اوراق مشارکت طرح‌های اوره و آمونیاک سوم شیراز، تفکیک مایعات گازی سوم بندرامام، بندر پارس و پتروشیمی اروند را عرضه کرده است.

این اوراق مشارکت چهار ساله، با نرخ سود علی الحساب 17 درصد سالیانه و معاف از مالیات، بی نام و قابل انتقال به غیر بوده ضمن آنکه سود علی الحساب این اوراق قبل از سررسید 16.5 درصد محاسبه می شود.



مشارکت 4 میلیارد دلاری برای ساخت بزرگترین پتروشیمی عسلویه

این مقام مسئول در ادامه درباره آخرین وضعیت ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند، توضیح داد: تاکنون برای اجرای این پروژه بزرگ پتروشیمیایی سه فاز اجرایی تعریف شده است.

اولادی با اعلام اینکه مطابق با مصوبه شورای اقتصاد باید 20 درصد اعتبار مورد نیاز این مجتمع پتروشیمی توسط دولت تامین شود، اظهار داشت: اخیرا پیشنهادی مبنی بر مشارکت واحدهای پتروشیمی فاز دوم عسلویه در این پروژه مطرح شده است.

به گفته مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی توافقی با بانک ملت به ارزش 4 میلیارد دلار برای تامین سرمایه مورد نیاز ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند انجام شده است.

به گزارش مهر، هدف از ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند تامین سرویس های جانبی طرحهای پتروشیمیایی فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) است.

با بهره برداری از این طرح پتروشیمیایی تا سال 1391، خوراک برق، بخار، اکسیژن، نیتروزن، هوای ابزار دقیق، آب بدون املاح، آب خنک کننده و شیرین طرحهای جدید پتروشیمی در فاز دوم منطقه اقتصادی انرزی پارس (عسلویه) تامین خواهد شد.