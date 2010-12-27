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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

3 میلیون فقره سند در پایگاه شناسایی ایرانیان گلستان گردآوری شد

3 میلیون فقره سند در پایگاه شناسایی ایرانیان گلستان گردآوری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: سه میلیون فقره سند در پایگاه نظام جامع شناسایی ایرانیان استان گردآوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیف الله ابوترابی پیش از ظهر دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: ظرفیت پایگاه 27TB از طریق یک شبکه گسترده ارتباطی و اطلاعاتی در 700 نقطه استان به صورت ارتباط مستقیم و با امنیت بالا و پاسخگویی 10 هزار استعلام در ثانیه با ارتباط 50 دستگاه است.

 مدیرکل ثبت احوال به صدور کارت شناسایی ملی در استان اشاره کرد و گفت: بامشارکت مردم عزیز و همکاری کلیه عزیزان این مهم به سرانجام رسید.
 
وی به صدور شناسنامه مکانیزه اشاره کرد و گفت: صدور شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال در استان اتفاق افتاد و با صدور شناسنامه تعدادی از عزیزان خانواده معزز شهدا و حضور نماینده محترم ولی فقیه و استاندار محترم در تیرماه سال 89 انجام شد.

ابوترابی درباره مشارکت ثبت احوال در طرح های بزرگ دولت اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی، طرح هدفمند کردن یارانه ها، طرح تحول در نظام بانکی، نظام مالیاتی ، تامین رفاه و بیمه همگانی و سهام عدالت از جمله طرحهاست.

مدیرکل ثبت احوال گلستان به بیمه روستاییان و نظایر آن اشاره کرد و گفت: در یک مقطع زمانی فعالیت شبانه روزی همکاران برای رفع مغایرت اطلاعات ثبت شد و این مهم با همکاری مردم با پایگاه جمعیت کشور صورت گرفت.
 
ابوترابی به طرح تأمین آتیه فرزندان ایرانی با مشارکت بانک ملی و ثبت احوال در حال اجراست اشاره کرد.
 
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، دفاتر پیشخوان در دستور کار قرار دارد و در آینده ای نزدیک ایجاد دفاتر پیشخوان انجام می شود.
 
مدیرکل ثبت احوال  گلستان به مصوبات سفر سوم دولت در این بخش اشاره کرد و گفت: ایجاد آرشیو الکترونیکی، اسناد، صدور کارت ملی هوشمند ، توسعه ادارات در بخش های فاقد اداره 8 نمایندگی از جمله مصوبات است.
کد مطلب 1218693

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