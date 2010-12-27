3 میلیون فقره سند در پایگاه شناسایی ایرانیان گلستان گردآوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیف الله ابوترابی پیش از ظهر دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: ظرفیت پایگاه 27TB از طریق یک شبکه گسترده ارتباطی و اطلاعاتی در 700 نقطه استان به صورت ارتباط مستقیم و با امنیت بالا و پاسخگویی 10 هزار استعلام در ثانیه با ارتباط 50 دستگاه است.

مدیرکل ثبت احوال به صدور کارت شناسایی ملی در استان اشاره کرد و گفت: بامشارکت مردم عزیز و همکاری کلیه عزیزان این مهم به سرانجام رسید.



وی به صدور شناسنامه مکانیزه اشاره کرد و گفت: صدور شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال در استان اتفاق افتاد و با صدور شناسنامه تعدادی از عزیزان خانواده معزز شهدا و حضور نماینده محترم ولی فقیه و استاندار محترم در تیرماه سال 89 انجام شد.



ابوترابی درباره مشارکت ثبت احوال در طرح های بزرگ دولت اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی، طرح هدفمند کردن یارانه ها، طرح تحول در نظام بانکی، نظام مالیاتی ، تامین رفاه و بیمه همگانی و سهام عدالت از جمله طرحهاست.



مدیرکل ثبت احوال گلستان به بیمه روستاییان و نظایر آن اشاره کرد و گفت: در یک مقطع زمانی فعالیت شبانه روزی همکاران برای رفع مغایرت اطلاعات ثبت شد و این مهم با همکاری مردم با پایگاه جمعیت کشور صورت گرفت.

ابوترابی به طرح تأمین آتیه فرزندان ایرانی با مشارکت بانک ملی و ثبت احوال در حال اجراست اشاره کرد.



وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، دفاتر پیشخوان در دستور کار قرار دارد و در آینده ای نزدیک ایجاد دفاتر پیشخوان انجام می شود.

مدیرکل ثبت احوال گلستان به مصوبات سفر سوم دولت در این بخش اشاره کرد و گفت: ایجاد آرشیو الکترونیکی، اسناد، صدور کارت ملی هوشمند ، توسعه ادارات در بخش های فاقد اداره 8 نمایندگی از جمله مصوبات است.