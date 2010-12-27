  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

برگزاری 15 نشست‌ تخصصی تا افتتاح جشنواره هنری "ایران 1404"

سلسله نشست‌های تخصصی نخستین جشنواره هنری "ایران 1404" در هشت بخش طنز، ادبیات، تجسمی، موسیقی، نمایش، سینما، معماری و انیمیشن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سلسله نشست‌ها که به منظور آشنایی هنرمندان با اهداف این جشنواره است، در هشت نوبت برگزار می‌شوند.

دبیرخانه جشنواره در نظر دارد برای تشریح بهتر این جشنواره، هشت نشست تخصصی را برای هریک از بخش‌های جشنواره برگزار کند.

در این جلسات، یک کارشناس و یک استاد هنر که در تنظیم سند چشم‌انداز نقش داشته و یا بتوانند به تفهیم این موضوع به هنرمندان کمک کنند، حضور دارند.

نخستین جشنواره هنری "ایران 1404"، در خردادماه سال 90 با هدف تبیین، تفسیر، معرفی و تعمیق مباحث و اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز درقالب آثار هنری برگزار می‌شود. تاکنون فراخوان بخش‌های تجسمی، انیمیشن و معماری از سوی روابط عمومی این جشنواره منتشر شده است.
 

کد مطلب 1218696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها