برگزاری 15 نشست‌ تخصصی تا افتتاح جشنواره هنری "ایران 1404"

به گزارش خبرگزاری مهر، این سلسله نشست‌ها که به منظور آشنایی هنرمندان با اهداف این جشنواره است، در هشت نوبت برگزار می‌شوند.

دبیرخانه جشنواره در نظر دارد برای تشریح بهتر این جشنواره، هشت نشست تخصصی را برای هریک از بخش‌های جشنواره برگزار کند.

در این جلسات، یک کارشناس و یک استاد هنر که در تنظیم سند چشم‌انداز نقش داشته و یا بتوانند به تفهیم این موضوع به هنرمندان کمک کنند، حضور دارند.

نخستین جشنواره هنری "ایران 1404"، در خردادماه سال 90 با هدف تبیین، تفسیر، معرفی و تعمیق مباحث و اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز درقالب آثار هنری برگزار می‌شود. تاکنون فراخوان بخش‌های تجسمی، انیمیشن و معماری از سوی روابط عمومی این جشنواره منتشر شده است.

