خرمشاد: عنادی از فرصت 6 میلیون ایرانی خارج از کشور استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید امور ایرانیان خارج از کشور صبح امروز با حضور محمدباقر خرمشاد رئیس، علی عسگری معاون فرهنگی و جمعی دیگر از مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ساختمان شماره 2 این سازمان برگزار شد.
خرمشاد: نورمحمدان با استقبال پذیرفت که سنگر امور ایرانیان خارج از کشور را به چهرهای جوانتر بدهیم
محمدباقر خرمشاد در این مراسم با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و نیز کارنامه غلامرضا نورمحمدان مدیرکل سابق امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: آقای نورمحمدان را در بعثه مقام معظم رهبری هم به عنوان انسانی مخلص، پاک و عارف مسلک میشناسند و وقتی من از او خواستم که اجازه بدهد سنگر امور ایرانیان خارج از کشور را به چهرهای جوانتر بدهیم، با استقبال پذیرفت.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در عین حال با اشاره به پیشنهادهایی که برای استفاده از توانمندیهای نورمحمدان به او داده، ابراز امیدواری کرد یا در این سازمان و یا در بعثه مقام معظم رهبری از این توانمندیهای نورمحمدان استفاده شود.
هنوز سال 92 نیامده 16 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدهاند
وی در ادامه به ویژگیهای منحصر به فرد انقلاب اسلامی در قیاس با دیگر انقلاب مهم جهان از جمله انقلاب اکتبر روسیه پرداخت و با ذکر مثالی افزود: انقلاب ما به خوبی توانسته است ارزشهایش را از نسل اول به نسلهای بعدی منتقل کند و اینکه هنوز سال 92 نیامده 16 نفر به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری در ذهن دوستان هست، نشانه همین تداوم طبیعی انقلاب و رمز شکستناپذیری آن است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین تغییرات را در هر نهاد و سازمانی در ایران طبیعی دانست و گفت: موانعی که در نظامهای مادی سر راه نقل و انتقالات است، در نظام اسلامی وجود ندارد چون کسی برای خودش کار نمیکند بلکه همه در خدمت نظام هستند.
خرمشاد در ادامه با اشاره به کارکردهای ادارهکل امور ایرانیان خارج از کشور به طرح این سوال پرداخت که "آیا 4 تا 6 میلیون ایرانی خارج از کشور فرصتی برای نظام محسوب میشوند یا یک تهدید؟" گفت: یکی از پاسخهای اولیه به این پرسش این است که اگر از آنها استفاده نشود، دشمنان میتوانند آنها را به یک تهدید تبدیل کنند.
عنادی از فرصت 4 تا 6 میلیون نفری ایرانیان خارج از کشور استفاده کند
وی با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای جوان در شرایط فعلی که نظام در آن قرار دارد، به کارنامه مراد عنادی در حوزه رسانه و نیز مسئولیتهای اجرایی اشاره کرد و افزود: امیدوارم آقای عنادی که رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل در سال 73 بوده است، از فرصت 4 تا 6 میلیون نفری ایرانیان خارج از کشور استفاده کند.
غلامرضا نورمحمدان مدیرکل سابق امور ایرانیان خارج از کشور هم در آئین تودیع خود، سخنش را با این مصرع از حافظ که "چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو" آغاز کرد و گفت: واقعیت این است که در بسیاری از عرصهها باید از نیروهای جوان، پرتوان و باانگیزه استفاده شود. در این مورد هم من این حُسن انتخاب را به آقای خرمشاد تبریک میگویم.
وی افزود: تشکیلات ادارهکل امور ایرانیان خارج از کشور مثل سایر ادارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کمترین چالش را داشته و این به مدد دوستان بسیار فداکار و باارزش و صادق در این ادارهکل بوده است.
نورمحمدان: به خرمشاد برای این حُسن انتخاب تبریک میگویم
نورمحمدان نیروهای فعال در ادارهکل امور ایرانیان خارج از کشور را عاملی انگیزهبخش برای مراد عنادی مدیرکل جدید این اداره خواند و ابراز امیدواری کرد وی بتواند از این فرصتها بهره ببرد.
مدیرکل سابق امور ایرانیان خارج از کشور در عین حال تاکید کرد که حضور عنادی در این ادارهکل تنها در صورت استمرار میتواند مثمر ثمر باشد.
عنادی: از تجربه نورمحمدان استفاده میکنم
در این مراسم همچنین مراد عنادی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور با قدردانی از نورمحمدان بر لزوم بهرهگیری از تجربیات او در این ادارهکل تاکید کرد و گفت: قطعاً ارتباط آقای نورمحمدان با ادارهکل امور ایرانیان خارج از کشور تداوم خواهد داشت.
عنادی در ادامه با اشاره به عطف توجه به امور ایرانیان خارج از کشور به ویژه در سالهای اخیر، بر لزوم همکاری و تعامل با شورای عالی ایرانیان خارج از کشور (به ریاست اسفندیار رحیممشایی) تاکید کرد و در عین حال افزود: سابقه ادارهکل امور ایرانیان خارج از کشور از شورای ایرانیان خارج از کشور بیشتر است.
وی همچنین به چندگونگی فرهنگی در میان ایرانیان خارج از کشور پرداخت و ابراز امیدواری کرد با سرمایهگذاری روی این بخش از فرصت 4 تا 6 میلیون نفری مورد اشاره خرمشاد به نحو مطلوب استفاده کند.
در پایان این مراسم محمدباقر خرمشاد با اعطای هدایایی به غلامرضا نورمحمدان مدیرکل سابق امور ایرانیان خارج از کشور، حکم مدیرکل جدید این اداره را به مراد عنادی تقدیم کرد.
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