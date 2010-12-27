حوادث عاشورا آخرین پرده از نمایش جریان فتنه/ وقایع نگاری 6 دی ماه 88

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر،"نهم دی ماه" یاد آور روزیست که در آن بار دیگر "دست قدرت خدا" در دفاع از حریم ولایت از آستین ملت ایران بیرون آمد تا به تمام فتنه گران و حامیان غربی آن ها حقانیت کلام الهی "ان الباطل کان زهوقا" را یاد آوری کند. این سطور چیزی نیست، جز یادآوری تاریخی و گام به گام حوادثی که حماسه "نهم دی ماه" را رقم زد.

نهم دی ماه، همان روزی که رهبر معظم انقلاب آن را به تاسی از امام راحل در نام گذاری قیام مردمی 15 خرداد، "یوم الله" نامیدند.

* ساعات آغازین صبح عاشورای سال 88 شاهد سلسله وقایع تلخ و خونینی بود، که علی رغم زشتی و تلخ کامی که در خاطره هر ایرانی برجای گذاشت؛ زمینه یکی از بزرگترین حماسه های مردمی پس از انقلاب را فراهم آورد.

* گرچه با وجود تبلیغات وسیع از سوی سایت های خبری و شبکه های اجتماعی جریان فتنه، کمی بیش از 500 نفر در تظاهرات روز تاسوعا حضور پیدا کرده بودند، اما با توجه به حرمت روز عاشورا، ایجاد اغتشاش و نا آرامی به ذهن کمتر کسی حتی از مقامات و مسئولان نظامی خطور می کرد.

* با آغاز روز عاشورا و حضور وسیع فتنه گران برای اذهان حیرت زده ایرانیان مشخص شد که عاشورای امسال با عاشورای سال های دیگر تفاوت دارد و از ساعات اولیه صبح روز 6 دی ماه 1388، طرفداران موسوی در خیابان‌های مرکزی تهران، اغتشاش و حرمت شکنی را آغازکردند.

* این افراد که از وضعیت ظاهری آن ها مشخص بود به صورت سازماندهی شده و با برنامه ریزی قبلی برای حداکثر تخریب وارد خیابان های مرکزی و شمالی تهران شده اند، بدون حمل هرگونه ادوات مخصوص عزاداران و دسته‌جات عزاداری، با حمل کیف های کوله پشتی برای حمل ادوات نظامی و تخریب و هم چنین نمادهای سبزرنگ که آن ها را از عزاداران حسینی متمایز می کرد، از خیابان‌های اسکندری به سوی تقاطع خیابان توحید، میدان فردوسی به سمت میدان انقلاب، میدان امام حسین(ع)، پل چوبی، خیابان حافظ به سمت چهارراه کالج و چهارراه ولی‌عصر حرکت کرده و با اخلال در عبور و مرور مردمی که در حال حرکت به سمت مجالس عزاداری بودند، شعارهای همچون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه سردادند.

* اغتشاشگران در تقاطع کریمخان- حافظ، 2 خودروی پلیس را آتش زدند. این افراد همچنین در مسیرهای اصلی مانند خیابان انقلاب و خیابان کریمخان اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله و قرار دادن آنها در وسط خیابان کردند، بطوری که دود ناشی از این اقدام برخی خیابان‌ها را فراگرفت.

* در میدان ولی عصر نیز اغتشاشگران با آتش زدن کیوسک نیروی انتظامی و یک خودروی پلیس به پایکوبی مشغول شدند. در حاشیه میدان ولی‌عصر(عج) تهران پرچم‌های مقدس یا زهرا(س) و یا حسین(ع) توسط حامیان موسوی پاره و به آتش کشیده شد.

* اما شدیدترین درگیری‌ها در زیرپل کالج، خیابان حافظ و چهارراه ولی عصر رخ داد. در این درگیری ها، اغتشاشگران جمعی از کادرهای نیروی انتظامی را به گروگان گرفتند و بشدت مضروب کردند. چند جوان نیز با ظاهر حزب‌اللهی مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتند و از سوی جریان سبز هتک حیثیت شدند. همچنین چند بانک و مغازه‌های شخصی در زیر پل کالج به آتش کشیده شد. مرکز بسیج وزارت نفت در خیابان حافظ نیز به آتش کشیده شد.

* از سوی دیگر از شهر های مختلف همچون تبریز و اصفهان نیز اخبار گوناگونی در خصوص حضور فتنه گران و مقابله آنان با نیروهای انتظامی به گوش می رسید.

* سایت های هواداران جریان فتنه نیز از ساعات ابتدایی صبح با انتشار لحظه به لحظه اغتشاشات شادمانی خود را از این اتفاق نشان دادند.

* سایت جرس و بی بی سی فارسی با انتشار فیلم ها و عکس های اغتشاشات عاشورا تهران را در دست آشوبگران عنوان کردند.

* خبرگزاری دویچه‌وله آلمان نیز در گزارشی از موفقیت آشوبگران در گذر از موانع پلیس، در میدان انقلاب و درگیری‌ها میان مردم و نیروهای امنیتی در میدان انقلاب و خیابان‌های اطراف آن خبر داد.

* همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی در مرکز تهران گزارش کرد که نیروهای انتظامی برغم فشار و حملات آشوبگران، از گشودن آتش به روی تظاهرکنندگان خودداری می‌کند.

لشگریان حسین وارد می شوند

با نزدیک شدن به ظهر و انتشار خبر هتک حرمت روز عاشورا در هیأت‌های مذهبی و مساجد و بخصوص مسجد دانشگاه تهران که در نزدیکی محل های اصلی تجمع اغتشاشگران قرار داشت، عزاداران حسینی در قالب دسته های سینه زنی و عزاداری به خیابان‌های مرکزی تهران گسیل شدند.

شمار قابل توجهی از مردم و بخصوص دانشجویان دانشگاه تهران نیز در تقاطع انقلاب- فلسطین تجمع کردند. این افراد با سردادن شعارهای مذهبی و انقلابی متناسب با روز عاشورا چون «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» و سینه‌زنی واکنش منفی خود را به اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران ابراز کردند. سعید حدادیان مداح برنامه دانشگاه تهران نیز در جمع این افراد اقدام به مرثیه‌سرایی کرد.

حضور انبوه مردم عزادار در خیابان ها و همراهی آن ها با نیروهای امنیتی و انتظامی که آشکارا خسته و نگران از شدت اتفاقات و حوادث این روز بودند، چون خونی تازه در رگهایشان به جریان افتاد و روحیه آن ها را به شدت افزایش داد.



همهمین اتفاق روند اتفاقات را به سوی نیروهای امنیتی و انتظامی برگرداند و موجب شد تا با دستگیری تعداد زیادی از اغتشاشگران، نیروهای انتظامی کنترل اوضاع را در خیابان انقلاب در دست بگیرند.

اما این پایان کار نبود. مردم عزادار و خشمگین از هتک حرمت به حیثیتی ترین اعتقادات تاریخی خود با سردادن شعارهای انقلابی به طرف میدان های بزرگ مرکزی شهر مانند فردوسی، انقلاب، ولیعصر و هفت تیر راهپیمایی کردند.



راهپیمایان شعارهای «الله اکبر خامنه‌ای رهبر»، «حزب فقط حزب‌الله، سیدعلی روح‌الله»، «منافق حیاکن عاشورا را رها کن» و «مرگ بر منافق»، «حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی»، «ماشاء‌الله حزب الله»، «مرگ بر منافق»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد ارتش عالم نتواند که جوابم دهد» را سر می‌دادند.

نکته جالب توجه حضور معنی دار تعداد زیادی از بانوان عزادار حسینی(ع) در خیابان حافظ به سمت تقاطع کالج بود که همای مردان اقدام به سر دادن شعار و راهپیمایی کردند.



راهپیمایانی که پرچم‌های عزای حسینی و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست داشتند، با سر دادن شعارهای انقلابی مانند «حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی» حرکت اغتشاشگران را محکوم کردند.

همچنین گروه‌های مردمی با حرکت روی پل حافظ - جمهوری بر ضد اغتشاشگرانی که تعدادی از آنها در مسیر خیابان جمهوری بودند، شعار دادند. صدها موتور سوار نیز که پرچم‌های هیأت خود مرکب از «یاحسین»، «یا مهدی ادرکنی» و... را به دست گرفته بودند، بطور مستمر در خیابان انقلاب به گشتزنی پرداختند.



حدود ساعت 16 آرامش به خیابان‌های تهران بازگشت و نیروهای انتظامی در این خیابانها مستقر شدند.

با بازگشت آرامش به خیابان های شهر، به تدریج ابعاد ماجرا برای همگان روشن شد، اما این سئوال در ذهن برخی پدید آمد که پاسخ ملت به این حرمت شکنی چه خواهد بود؟

این پرسشی بود که پاسخ آن تنها در روزهای آینده مشخص خواهد شد. پاسخی که در روزهای بعد، مردم غیرتنمد ایران در دست نوشته ها و شعارهای خود آن را به دهان فتنه گران کوبیدند: "با آل علی هرکه درافتاد ور افتاد"

