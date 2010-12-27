به گزارش خبرنگار مهر، "آپولوژی" دفاعیه سقراط است که سعید شاپوری آن را از سه رساله فلسفی افلاطون اقتباس کرده است. در اصل نمایش "آپولوژی" به دادگاه و جام شوکران سقراط می‌پردازد. فرزین صابونی، الهام جعفرنژاد، شاهین علایی‌نژاد، احسان حمیدی و علی نجفی بازیگران این اثر نمایشی هستند.



احمد لشینی نیز طراحی صحنه نمایش را بر عهده دارد. شاپوری نمایش "آپولوژی" را از 12 دی‌ماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌برد.



سعید شاپوری نمایش "مهر هفتم" را با حضور فرزین صابونی، شبنم مقدمی،‌ علیرضا محمدی، بهنام تشکر،‌ آذر خوارزمی و رویا میرعلمی سال 88 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.



