به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر صفدر زارع صبح دوشنبه در جمع مدیران مدارس علمیه خواهران کشور، در سخنانی با بیان اینکه نانوتکنولوژی و علم سلولهای بنیادی به سرعت در حال گسترش است و کشورهای پیشرفته سرمایهگذاری تحقیقاتی کلانی در مورد آن انجام دادهاند، اظهار داشت: اگر حوزههای علمیه به شناسایی و پاسخگویی در مورد مسائل اعتقادی نانوتکنولوژی و سلولهای بنیادی نپردازند، به زودی سیلی از شبهات و پرسشهای بیپاسخ در میان مردم شکل خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه فناوری نانو از حدود 10 سال قبل در ایران شکل گرفته است، تصریح کرد: نگاه فقه به این موضوع بسیار محل اندیشه است.
رئیس انجمن استعدادهای برتر ایران با بیان اینکه رشد ایران در زمینه فناوریهای نوین بسیار مناسب بوده است، اظهار داشت: در این زمینه فعالیتهای مناسبی صورت گرفته است و امروز ایران در جمع 20 کشور اول جهان در این عرصه است.
نانوتکنولوژی مسیری برای اثبات هویت ملی است
وی با اشاره به توسعه چشمگیر فناوریهای نوین خاطرنشان کرد: پیشرفت تکنولوژی در کشور اسلامی ایران نیز مستلزم فراگیری این علوم و به کار بستن آنها در صنایع مختلف است.
رئیس انجمن استعدادهای برتر ایران با بیان اینکه نانوفناوری موجب تحول در تولید کالاها و ابزار میشود، ادامه داد: این کار موجب ذخیره انرژیهای فصیلی و ... و انقلابی در علم مواد و صنایع میشود.
وی نانوتکنولوژی را مسیری برای اثبات هویت ملی دانست و اضافه کرد: اگر قرار باشد تنها در دانشگاهها به این موضوع پرداخته شود، در سایر حوزهها سئوالات بیپاسخ بسیاری در مورد آن به وجود میآید.
زارع خاطرنشان کرد: اگر دنیا محصولات جدید را با تکنولوژی نانو تولید کند، صنعت امروز بیفایده، ناکارآمد و بیاثر خواهد شد.
وی با اشاره به برخی کاربردهای فناوری نانو در تولید رایانهها، مواد، نساجی، وسایل منزل، پزشکی، انرژی و محیط زیست، حمل و نقل و امنیت ملی و صنایع فضایی، ادامه داد: اگر کشوری نتواند سهمی از دنیای نانو داشته باشد، در آینده دیگر نیازی به جنگ برای تصرف و تسلط بر آن نخواهد بود.
رئیس انجمن استعدادهای برتر ایران تصریح کرد: امروز هزار و 540 شرکت تحقیقاتی و تجاری در سراسر جهان و 590 دانشگاه در ژاپن، اروپا و آمریکا در این زمینه تحقیق میکنند.
وی با بیان اینکه در کشور ما نیز فعالیتهای قابل توجهی در زمینه فناوری نانو انجام پذیرفته است، اظهار داشت: با استفاده از فناوری نانو میتوان لاستیکهایی تولید کرد که 30 سال عمر کند و عمر انسانها را به چندصد سال رساند.
زارع گفت: نانو روباتها در آینده تحول بزرگی در تشخیص و درمان بیماریها خواهند داشت.
وی افزود: دانشمندان پیشبینی کردهاند در پایان هزاره سوم انسانها در بدن خود انواع لوازم مصنوعی و دیجیتالی داشته باشند.
بهترین عملیات ترمیم نخاع در ایران انجام میشود
رئیس انجمن استعدادهای برتر ایران با بیان اینکه توسعه فناوری نانو شکلدهنده برخی بیمها نیز هست، گفت: باید از این فناوری مطلع و از قابلیتهای مثبت آن بهرهمند شویم.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود در ارتباط با علم سلولهای بنیادی گفت: سلولهای بنیادی در زمینه تولید عضو و درمان بیماریها تاثیر بسزایی دارند.
زارع با بیان اینکه پژوهشکده رویان اقدام به راهاندازی بانک سلولهای بنیادی کرده است، گفت: با انجام این کار سلولهای بند ناف اطفال هنگام تولد ذخیره میشود و در آینده در زمان نیاز اعضای بدن او تولید و کشت میشوند.
زارع پیشرفت ایران در زمینه سلولهای بنیادی را چشمگیر خواند و افزود: امروز بهترین عملیات ترمیم نخاع در کشور ایران انجام میشود و حتی کیفیت این کار در ایران از عمل در آمریکا هم بالاتر است.
رئیس انجمن استعدادهای برتر ایران از آمادگی انجمن استعدادهای برتر ایران برای برگزاری نشستهای مشابه در حوزههای علمیه برای آگاهیبخشی در زمینه فناوری نانو و سلولهای بنیادی خبر داد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن استعدادهای برتر ایران خواستار توجه بیش از پیش حوزههای علمیه به موضوعات و مسائل اعتقادی و فقهی علم سلولهای بنیادی و نانوتکنولوژی شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر صفدر زارع صبح دوشنبه در جمع مدیران مدارس علمیه خواهران کشور، در سخنانی با بیان اینکه نانوتکنولوژی و علم سلولهای بنیادی به سرعت در حال گسترش است و کشورهای پیشرفته سرمایهگذاری تحقیقاتی کلانی در مورد آن انجام دادهاند، اظهار داشت: اگر حوزههای علمیه به شناسایی و پاسخگویی در مورد مسائل اعتقادی نانوتکنولوژی و سلولهای بنیادی نپردازند، به زودی سیلی از شبهات و پرسشهای بیپاسخ در میان مردم شکل خواهد گرفت.
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