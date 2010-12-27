به گزارش خبرنگار مهر صادق خلیلیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برنامه های این وزارتخانه برای مقابله با خشکسالی در سال آینده گفت: با توجه به اینکه کشور در طول 3 سال گذشته با خشکسالی مواجه بوده است، اقدامات دولت به گونه ای انجام شد تا آثار این پدیده کمتر شود.

وی افزود: دولت کمک کرد تا سامانه های نوین آبیاری بهبود یابد و در عین حال در کانالهای انتقال آب هم هدررفت آب کم شود تا به این ترتیب قدری شرایط برای مقابله با خشکسالی بهتر شود.

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: دولت اعتبار ویژه ای در حدود 1300 میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا سامانه های نوین آبیاری و مسایل زیربنایی خاک بهبود یابد.

خلیلیان با اشاره به الگوی کشت، اظهار داشت: نهالها و بذرهایی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است که اینها توان مقابله با شرایط خشکسالی را به طور نسبی دارند از طرفی اقداماتی برای تغییر برنامه و الگوی کشت انجام شده است تا به سمت تولید محصولاتی با مصرف کم آب برویم.

وی افزود: روشهای کم آبیاری هم به کشاورزان آموزش داده شده که بطورقطع در سال های آینده می تواند نیاز کشاورزان را برطرف کند.

خلیلیان با اشاره به بسته های حمایتی بخش کشاورزی گفت: 10 بسته برای حمایت از بخش کشاورزی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تدوین شده است که اصلاح ساختارهای بخش کشاورزی را شامل می شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: دولت یک میلیون تن گندم و حدود یک میلیون تن جو به صورت ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد تا هزینه های تولید کاهش یابد.

وی افزود: توزیع جو از روزهای قبل آغاز شده است و گندم نیز پس از اینکه از سوی وزارت بازرگانی تحویل داده شد به تولید کنندگان ارایه می شود.