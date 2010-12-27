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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

بهبهانی خبر داد:

بهره‌بردارى از ایستگاه اصلى راه‌آهن اصفهان-شیراز تا نوروز 90

بهره‌بردارى از ایستگاه اصلى راه‌آهن اصفهان-شیراز تا نوروز 90

وزیر راه و ترابری گفت: با اتمام هفت کیلومتر باقیمانده از راه آهن شیراز - اصفهان، ایستگاه اصلی تا نوروز 90 تحویل داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی درباره تکمیل راه آهن اصفهان-شیراز اظهار داشت: طول مسیر راه آهن اصفهان - شیراز، 506 کیلومتر و عرض مسیر هفت متر است که به صورت راه‌آهن یک خطه اجرا شده و ایستگاه اصلی تا نوروز 90 تحویل داده می شود.

وی گفت: البته راه آهن اصفهان - شیراز هم اکنون مشغول ارائه خدمات است اما بحث مهم به ایستگاه اصلی برمی گردد که احداث ایستگاه شیراز به سرعت در حال انجام است.

وزیر راه و ترابری افزود: این مسیر از اصفهان تا ایستگاه راه‌آهن دیزیچه از مسیر موجود عبور می‌کند و سپس به صورت انشعابی و با طول 506 کیلومتر با عبور از شهرهای شهرضا، آباده، اقلید، سعادت‌شهر و مرودشت به شهر شیراز متصل می‌شود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بهبهانی خاطر نشان کرد: با اتمام هفت کیلومتر باقیمانده از راه آهن شیراز - اصفهان این خط تا پایان سال جاری به طور کامل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1218708

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