کوچکترین مدرسه دنیا در استان زنجان قرار دارد

فاطمه الله وردی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با اعلام این خبر افزود: این دانش آموز دختر در حال حاضر در پایه چهارم ابتدایی مشغول تحصیل است.

الله وردی اظهار داشت: در سال تحصیلی 89-88 آموزش و پرورش استان زنجان 99.48 درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی را تحت پوشش خود قرار داد که بالاتر از میانگین کشوری بود.

وی با بیان اینکه رسیدن به میانگین صد در صد با توجه به تعداد قابل توجه مدارس روستایی استان با دشواری روبروست، خاطرنشان کرد: در تلاشیم با برنامه ریزی های صورت گرفته این میانگین را در سال تحصیلی جاری به 99.52 درصد برسانیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان را 72 هزار و 493 نفر عنوان کرد و یادآور شد: 81 درصد مدارس استان زنجان را مدارس روستایی تشکیل می دهند و 972 کلاس چند پایه در روستاهای استان وجود دارد.

الله وردی انسداد ورود بی سوادان و آموزش بی سوادان موجود را دو عامل مهم جلوگیری ریشه کنی بی سوادی در جامعه دانست و افزود: وظیفه آموزش و پرورش بیشتر در زمینه انسداد ورود بی سوادان است که تمام بسترها در راستای این امر در استان فراهم شده تا تمامی دانش آموزان تحت پوشش قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد باقی مانده افراد دیر آموز و یا دارای نوعی معلولیت هستند که با توجه به نبود مدارس استثنایی در روستاها سعی بر هدایت آنان به شهر زنجان شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: جهت تعلیم و تربیت این دانش آموزان، آموزش های ویژه ای به معلمان داده شده است تا بتوانند این گروه را نیز همگام با سایر دانش آموزان آموزش دهند.

الله وردی افزود: در برخی موارد نیز به دلیل فقر اقتصادی و عدم توانایی تأمین هزینه های تحصیل، کتاب، پوشاک و سایر موارد مورد نیاز فراهم شد تا این دسته از دانش آموزان از چرخه دانش آموزان مشغول تحصیل خارج نشوند.