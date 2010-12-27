95 درصد مردم استان زنجان باسوادند

غفار سرداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه میانگین باسوادی گروه سنی 10 تا 49 ساله در سال 1385 در استان زنجان 91 درصد بوده است، افزود: این آمار تا پایان سال گذشته به 94.6 درصد رسیده است و تا پایان سال آینده حداقل 97 مردم استان زنجان باسواد خواهند بود.

سرداری معیار باسوادی را بر حسب تعریف یونسکو، توانایی افراد در خواندن، نوشتن و حساب کردن عنوان کرد و اظهار داشت: در کشور ایران افرادی که دارای مدرک قبولی سوم ابتدایی و یا پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی باشند، باسواد محسوب می شوند.

وی یادآور شد: این آمار در گروه سنی ذکر شده در کشور در سال 85 ، 90 درصد بوده است که زنجان در مقایسه با میانگین کشوری دارای درصد بیشتری از افراد باسواد است.

سرداری تعداد سواد آموزان دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی استان تا پایان آذر ماه امسال را پنج هزار و 693 نفر عنوان کرد و افزود: دو هزار سواد آموز در دوره پایانی و سه هزار و 870 نفر نیز در دوره مقدماتی به یادگیری علم مشغولند.

تا پایان امسال 662 روستا در استان زنجان میانگین با سوادی بالاتر از 97 درصد خواهند داشت

مدیر نهضت سوادآموزی استان زنجان، از برگزاری جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در 178 روستای استان در اواخر بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: جشن جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در 178 روستای استان که میانگین باسوادی آنها به 97 درصد رسیده است اواخر بهمن ماه امسال برگزار می شود.

سرداری افزود: سال گذشته این جشن در 237 روستای استان برگزار شد و تا پایان امسال نیز در 435 روستا برگزار می شود و در مجموع 662 روستا به درصد باسوادی بالای 97 درصد می رسند.

وی با بیان اینکه جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در شهرستان های خرمدره و طارم تا شهریور ماه امسال برگزار شد و در ابهر نیز بهمن ماه امسال برگزار می شود، اظهار داشت: جشن شکرگزاری پایان بی سوادی شهرستان های زنجان، خدابنده و ماهنشان سال آینده برگزار می شود.

مدیر نهضت سوادآموزی استان زنجان ادامه داد: تا پایان امسال در 155 روستای زنجان با پوشش 58 درصدی، 104 روستای خدابنده با پوشش 45 درصدی، 110 روستای ماهنشان با پوشش 86 درصدی جشن شکرگزاری پایان بی سوادی برگزار می شود.

11 هزار و 563 نفر در سالجاری تحت پوشش دوره های مختلف نهضت سواد آموزی قرار گرفتند

سرداری با بیان اینکه 362 روستا در سالجاری تحت پوشش نهضت سواد آموزی استان قرار گرفته است، یادآور شد: 11 هزار و 563 نفر در این روستاها حضور دارند که در دوره های مقدماتی، تکمیلی و پایانی تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: در راستای شتاب بخشی به فعالیتهای نهضت سواد آموزی بخشی از کارها پس از آگهی در روزنامه محلی به بخش خصوصی واگذار شد و 10 موسسه در این زمینه اعلام آمادگی کردند.

سرداری از آمادگی نهضت سواد آموزی استان جهت آموزش و تشکیل کلاس برای افرادی که در گروه سنی هدف قرار ندارند یعنی افراد بالای 50 سال خبر داد و افزود: نهضت سواد آموزی استان آمادگی آموزش یا برگزاری کلاس برای افراد در هر سنی که قرار داشته باشند را دارد و این افراد می توانند با مراجعه به نهضت سواد آموزی استان یا یادگیری توسط یک فرد باسواد و سپس شرکت در امتحانات پایان دوره ها به این امر اقدام کنند.

94 نفر از سوادآموزان موفق به کسب مدارک بالاتر از دیپلم شده اند

مدیر نهضت سوادآموزی استان زنجان خاطر نشان کرد: از میان کسانی که در دوره های نهضت سواد آموزی زنجان تحصیل کرده اند یک نفر پزشک بوده و 2 نفر نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند؛ همچنین 9 نفر دارای مدرک سوم راهنمایی، 59 نفر دیپلم، 17 نفر فوق دیپلم و 15 نفر دارای مدرک کارشناسی هستند.

سرداری تعداد زیاد روستاهای شهرستان زنجان را عامل پایین تر بودن آمار باسوادی نسبت به سایر شهرستان های استان دانست و گفت: شهرستان زنجان با وجود 269 روستا بیشترین تعداد روستاها را نسبت به سایر شهرستان های استان داراست که صعب العبور بودن و پراکندگی آنها سبب مشکل دسترسی آموزشیاران شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 450 آموزشیار در سطح استان به ارائه خدمت مشغولند، تلاش و زحمات آموزشیاران نهضت سواد آموزی استان را قابل تقدیر دانست و گفت: از همه آموزشیاران که زحمات فراوانی را با وجود مشقات بسیار در راستای افزایش علم و آگاهی و سواد آموزی بی سوادان متحمل می شوند بسیار تشکر می کنم.