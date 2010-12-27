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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

نخستین نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی استان البرز برپا می شود

نخستین نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی استان البرز برپا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه صنایع کشاورزی، مواد غذایی، شیرینی و شکلات استان البرز 25 بهمن ماه امسال در کرج برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایشگاه به مدت پنج روز از 25 تا 29 بهمن ماه امسال به مناسبت دهه مبارک فجر دایر می شود.

نمایشگاه مذکور در هفت زیرگروه تخصصی کشاورزی، غذایی، نوشیدنی، شیرینی و شکلات، نان ، محصولات رژیمی و صنایع مشترک بین آنها تعریف شده که میزبان شرکت های مرتبط خواهد بود.

برپایی چنین نمایشگاههایی بیانگر موقعیت و جایگاه در بخش صنایع غذایی و تبدیلی و همچنین نقش و سطح کمی و کیفی کشاورزی، آبیاری و باغبانی منطقه در سطح کلان کشور است.

همچنین در مورد زمان برگزاری نمایشگاه گفت: سعی شده زمان نمایشگاه طوری انتخاب شود که تداخلی با تقویم نمایشگاه های مشابه در سطح کشور پیدا نکند.

بنابراین گزارش، نزدیکی زمان برگزاری نمایشگاه به سال جدید از مزیت های آن برای افزایش بازدیدهای مردمی است.

این نمایشگاه باهمکاری دستگاههای اجرایی استان البرز از جمله استانداری ، ادارات جهادکشاورزی ، بازرگانی و شهرداری کرج در مهرویلا ، میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1218715

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