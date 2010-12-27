به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مصطفوی رایزن فرهنگی ایران در ازبکستان در دیدار با مولده مراد بیگ آوا مدیر مرکز پیش دانشگاهی(لیتسه آکادمیک )چیلانزار وابسته به دانشگاه دولتی علوم و فناوری ابوریحان بیرونی در خصوص تاسیس اتاق ایران و تدریس زبان فارسی گفتگو کرد.

در این دیدار مراد بیگ آوا درباره این نهاد فرهنگی توضیح داد: مرکز پیش دانشگاهی"لیتسه آکادمیک "چیلانزار از سال 1999 با سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در تاشکند درزمینه‌های آموزشی، علمی وفرهنگی همکاری می‌کند. در این مرکز دانشجویان دررشته‌های مختلف زبانهای خارجی ازجمله زبان انگلیسی، کره‌ای، چینی، ژاپنی، آلمانی، ازبکی و غیره تحصیل می‌کنند.

مصطفوی نیز ضمن اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی ایران و ازبکستان گفت: در یک نظام تشکیلاتی، پیش از هر چیز، مساله‌ اطلاع‌رسانی وشناخت اهمیت دارد و در سایه‌ اطلاع‌رسانی و شناخت، بستری شکل می‌گیرد که می‌تواند آینده‌ روابط بین کشورها را سامان دهد.

وی افزود: باید بتوانیم زمینه تبادل فرهنگی و بهره‌مندی مردم از فرهنگ‌ یکدیگر را فراهم آوریم. تبادل فرهنگی به شناخت متقابل منتج خواهد شد و افزایش شناخت متقابل، به تحکیم روابط ملل کمک می‌کند.

رایزن فرهنگی ایران گفت: ایران و ازبکستان دارای پیشینه فرهنگی، تمدنی و تاریخی بسیار غنی و با عظمتی هستند و نقش وسهم دانشمندان و متفکران دو کشور در رشد فرهنگ و تمدن، علم و ادب بشری انکار ناپذیراست.

مصطفوی افزود: در گذشته تاریخی این کشور، زبان فارسی، زبان رسمی و دولتی این سرزمین بوده و بسیاری از ادیبان و اندیشمندان آثار ارزشمند خود را به زبان فارسی تألیف کرده‌اند از این رو آموزش زبان فارسی این امکان را برای ما فراهم می‌کند که با فارسی زبانان کشورهای مختلف در جهان و ایرانیان ارتباط برقرار کنیم.

وی گفت: آموزش زبان فارسی موجب همدلی و همزبانی می‌شود، ما را با نیاکان‌مان مرتبط و متصل می‌کند و قادر می سازد تا صدایشان را به مدد آثار مکتوبشان از ورای اعصار و قرون بشنویم و با آنان هم آواز و هم نوا شویم.

مصطفوی در پایان یادآور شد: رایزنی فرهنگی ایران آمادگی کامل دارد تا از فعالیتهای علمی، آموزشی و فرهنگی این مرکز حمایت و پشتیبانی کند.