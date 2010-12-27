نقش حزب الله در اتحاد شیعه و سنی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، تایم مطلب خود را اینگونه آغاز می کند : یک روز پس از آنکه "شیخ عمر بکری" از چهره های نام آشنای سلفی لبنان بازداشت و زندانی شد، حزب الله برای آنکه از واکنش پیروان بکری و افزایش افراط گرایی در لبنان جلوگیری کند دست به کار شد و با هدف نزدیک کردن گروه های مختلف مسلمان به یکدیگر برای کمک به شیخ سلفی وارد میدان شد.

برای این کار در ابتدا "نوار سهیلی" از اعضای حزب الله در مجلس نمایندگان لبنان به دیدار بکری در زندان رفت و از تمایل این گروه برای ارائه کمک های قانونی به وی خبر داد. سهیلی در خصوص این دیدار می گوید : من به نمایندگی از حزب الله به دیدار بکری رفتم.

تایم در ادامه می نویسد : پیشنهاد کمک حزب الله به بکری با توجه به اینکه این شیخ سلفی همواره یکی از منتقدان حزب الله محسوب می شد عجیب به نظر می رسد. بخصوص آنکه بکری در سال 2007 انتقادات تندی را در خصوص حزب الله و مسلح بودن این گروه انجام داده بود.

اما پس از کمک حزب الله به بکری، وی تبدیل به یکی از افرادی شد که برای نزدیک کردن گروه های شیعه وسنی به یکدیگر تلاش می کرد. علاوه بر این موضوع در زمانی که تنشهای میان شیعه وسنی در لبنان در حال افزایش بود این گروه شیعی تلاش کرد تا با یافتن افرادی در طرف مقابل در جهت کاهش اختلاف های گام بردارد و این درحالی بود که القاعده نیز تلاش هایی را برای نفوذ در میان سلفیان لبنان آغاز کرده بود.

تایم در ادامه به موضوع دادگاه ترورو رفیق حریری پرداخته و می نویسد : اما در حالیکه حزب الله برای از بین بردن اختلافهای میان شعیان و سنیان لبنان تلاش می کرد به یکباره انتشار اخباری مبنی بر احتمال محکوم شدن برخی از چهره های حزب الله در دادگاه حریری موجب شد تا مخالفان این جنبش دست به کار شده و از فرصت به وجود آمده برای تضعیف آن اقدام کنند. از جمله کارهایی که توسط این جریانها انجام می شد آن بود که اعلام می کردند : بدون شک محکوم شدن حزب الله در دادگاه حریری موجب بروز تنش و درگیری میان شعیان و سنی های لبنان می شود.

تایمز در انتها می نویسد که نباید فراموش کرد که حزب الله قدرتمندترین گروه نظامی موجود در لبنان است.