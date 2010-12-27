400 جلد دیوان نیما بین شعرای کشور توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه برنامه ریزی همایش ملی و علمی نیما در نور گفت: رسانه ها نباید به راحتی از نیما و شهرش عبور کنند بلکه انتظار می رود و به نحو شایسته و در خور برای اطلاع رسانی و انعکاس اخبار این همایش مهم تلاش کنند.

وی همچنین از ارسال 40 مقاله به دبیرخانه همایش ملی و علمی نیما خبر داد و افزود: مازندرانیها 14 مقاله را ارسال کردند واز بین مقالات ارسالی 11 مقاله انتخاب شده و هفت مقاله برگزیده شده نیز در روز همایش ارائه خواهد شد.

ابراهیمی با اعلام اینکه تمامی مقالات رسیده به ‌صورت کتاب چاپ و در روز همایش توزیع می شود، گفت: همایش ملی و علمی نیما تبیین جایگاه شعر و شاعری و انتقال به آیندگان است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اهمیت همایش از شخصیت‌های ملی و استانی دعوت شده، تصریح کرد: در این راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یک‌هزار شخصیت‌ ملی، سیاسی و علمی و همچنین مفاخر ادبیات کشور را برای شرکت در این همایش دعوت کرده است.

فرماندار نور در این جلسه همایش ملی علمی نیما را ارج‌گذاری به فرهنگ و هنر و ادب ایرانی عنوان کرد.

عبدالله ملکی گفت: نیما یک مسلمان منتظر بوده و آنجا که می‌گوید تو را من چشم در راهم گویای انتظار فرج صاحب عصر و زمان این شاعر بلند آوازه است که در اشعار او بروز می‌کند.

وی با بیان اینکه شهرستان نور همواره پیشگام مسایل دینی و فرهنگی بوده، گفت: علمای بزرگ دینی و علمی منطقه حکایت از این دارد که شهرستان نور مهد علم است و وجود قدیمی‌ترین حوزه علمیه شیخ فضل الله نوری، دینداری مردم نور و پرورش عالمان فرهنگی همچون نیما و بنان حاکی از علم دوستی و عالم پروری این مردم است.

ملکی، آمادگی کامل شهرستان را برای برگزاری همایش ملی و علمی نیما در نور اعلام کرد و گفت: برنامه های مدون برای کمیته اجرایی در زمینه برگزاری مراسم، اسکان مهمانان و پذیرایی از آنان، ایاب و ذهاب و سایر موارد ترتیب داده شده است.