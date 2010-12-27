به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشست مشترکی که با حضور محمد حیدری دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و محمد خزاعی مشاور دبیر با محمدهادی ایازی مشاور عالی شهردار و معاون فرهنگی و هنری شهرداری تهران برپا شد، ایازی بر حمایت شهرداری تهران از برگزاری با شکوه و گسترده این رویداد تأثیرگذار بین‌المللی تأکید کرد.



مشاور عالی شهردار و معاون فرهنگی و هنری شهرداری تهران معتقد است جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یک جریان و حرکت بزرگ و تأثیرگذار است و نتایج و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی وسیعی دارد. شهرداری تهران همواره از طرح‌های فرهنگی و مؤثر حمایت می‌کند و قطعا این آمادگی را دارد که در خصوص برپایی جشنواره تئاتر فجر که از جشنواره‌های مهم و از جدی‌ترین و بزرگترین اتفاق در حوزه تئاتر کشور است همکاری لازم را داشته باشد.



ایازی در این نشست از همکاری شهرداری در زمینه برنامه‌های تبلیغاتی و فضاسازی شهری جشنواره خبر داد و گفت: هنر در یک جامعه در هویت بخشی به آن جامعه تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد. آنچه برای ما باقی می‌ماند هنر است و بسیار مهم است که بتوانیم موضوعات آن را به خوبی اطلاع‌رسانی کنیم. بزرگ‌ترین ثروت هنرمند هنرش است که از طریق آن می‌تواند پیامش را به جامعه منتقل کند و جشنواره ویترین و مکان مناسبی برای عرضه و معرفی این ظرفیت‌ها و دستاوردهاست.



محمد حیدری دبیر جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر هم در این نشست جشنواره تئاتر فجر را نقطه عطف و تجلیگاه عصاره ظرفیت تئاتر در طول یک سال دانست و گفت: در این ایام همه نگاه‌های خانواده تئاتر کشور به جشنواره معطوف است و بر این باوریم با کمک شهرداری تهران و مدیران فهیم و دلسوز و همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور جشنواره خوبی را شاهد باشیم.