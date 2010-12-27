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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

مشاور عالی شهردار:

شهرداری تهران با جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همکاری می‌کند

شهرداری تهران با جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همکاری می‌کند

شهرداری تهران در زمینه میزبانی شهر تهران از 16 بهمن تا اول اسفندماه از برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشست مشترکی که با حضور محمد حیدری دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و محمد خزاعی مشاور دبیر با محمدهادی ایازی مشاور عالی شهردار و معاون فرهنگی و هنری شهرداری تهران برپا شد، ایازی بر حمایت شهرداری تهران از برگزاری با شکوه و گسترده این رویداد تأثیرگذار بین‌المللی تأکید کرد.

مشاور عالی شهردار و معاون فرهنگی و هنری شهرداری تهران معتقد است جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یک جریان و حرکت بزرگ و تأثیرگذار است و نتایج و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی وسیعی دارد. شهرداری تهران همواره از طرح‌های فرهنگی و مؤثر حمایت می‌کند و قطعا این آمادگی را دارد که در خصوص برپایی جشنواره تئاتر فجر که از جشنواره‌های مهم و از جدی‌ترین و بزرگترین اتفاق در حوزه تئاتر کشور است همکاری لازم را داشته باشد.

ایازی در این نشست از همکاری شهرداری در زمینه برنامه‌های تبلیغاتی و فضاسازی شهری جشنواره خبر داد و گفت: هنر در یک جامعه در هویت بخشی به آن جامعه تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد. آنچه برای ما باقی می‌ماند هنر است و بسیار مهم است که بتوانیم موضوعات آن را به خوبی اطلاع‌رسانی کنیم. بزرگ‌ترین ثروت هنرمند هنرش است که از طریق آن می‌تواند پیامش را به جامعه منتقل کند و جشنواره ویترین و مکان مناسبی برای عرضه و معرفی این ظرفیت‌ها و دستاوردهاست.

محمد حیدری دبیر جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر هم در این نشست جشنواره تئاتر فجر را نقطه عطف و تجلیگاه عصاره ظرفیت تئاتر در طول یک سال دانست و گفت: در این ایام همه نگاه‌های خانواده تئاتر کشور به جشنواره معطوف است و بر این باوریم با کمک شهرداری تهران و مدیران فهیم و دلسوز و همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور جشنواره خوبی را شاهد باشیم.

کد مطلب 1218722

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