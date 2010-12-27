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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

اردوگاه نگهداری مهاجران اتباع بیگانه در گلستان احداث شود

اردوگاه نگهداری مهاجران اتباع بیگانه در گلستان احداث شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس زندان مرکزی گرگان پیشنهاد داد: اردوگاه نگهداری مهاجران اتباع بیگانه در استان گلستان تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اضغر رنجبر پیش از ظهر دوشنبه در جلسه طرح اتباع بیگانه در گرگان افزود: با ساخت این اردوگاه، اتباع بیگانه در آن مکان نگهداری شوند که تحقق این پیشنهاد سبب سرعت رسیدگی به امور اداری آنان خواهد شد.

وی اظهار داشت: از آنجائیکه مددجویان در ساعتهای مختلف شبانه روز از زندان آزاد می شوند پیشنهاد می شود یکی از کارکنان بانک پاسارگاد بعد از وقت اداری در زندان حضور داشته باشد تا مددجویان پس از آزادی با مشکل دریافت پس انداز خود مواجه نشوند.

سرگرد داوطلب رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه گرگان گفت: با توجه به حجم بالای کار واحد اتباع خارجی در صورت امکان زندانیان اتباع بیگانه که بعد از وقت اداری تحویل زندان می شوند یکروز بیشتر نگهداری شوند سپس تحویل نیروی انتظامی استان شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد: اجرای احکام 48 ساعت قبل از طرد اتباع بیگانه به زندان اعلام کند تا زندان مقدمات تسویه حساب این افراد را فراهم سازد.     
 

کد مطلب 1218724

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