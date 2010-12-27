امیرحسین پیروانی به تیم امید اضافه نشده است

فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیرحسین پیروانی تمایلی برای ادامه همکاری با تیم امید نداشت و ایشان به اعضای کادرفنی تیم امید اضافه نشده است.

وی در مورد اینکه اضافه شدن امیرحسین پیروانی به تیم امید خبری بود که توسط سایت فدراسیون و به نقل از شما مطرح شده است، افزود: من چنین صحبتی را نکردم و احتمالا به اشتباه نام وی به نفرات تیم امید اضافه شده است.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر هومن افاضلی، بیژن طاهری و هادی طباطبایی نفراتی هستند که هدایت تیم امید را تا انتخاب سرمربی خارجی این تیم برعهده خواهند داشت.