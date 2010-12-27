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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

معینی به مهر خبر داد:

امیرحسین پیروانی به تیم امید اضافه نشده است

امیرحسین پیروانی به تیم امید اضافه نشده است

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اضافه شدن امیرحسین پیروانی به تیم امید را خبری اشتباه دانست.

فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیرحسین پیروانی تمایلی برای ادامه همکاری با تیم امید نداشت و ایشان به اعضای کادرفنی تیم امید اضافه نشده است.

وی در مورد اینکه اضافه شدن امیرحسین پیروانی به تیم امید خبری بود که توسط سایت فدراسیون و به نقل از شما مطرح شده است، افزود: من چنین صحبتی را نکردم و احتمالا به اشتباه نام وی به نفرات تیم امید اضافه شده است.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر هومن افاضلی، بیژن طاهری و هادی طباطبایی نفراتی هستند که هدایت تیم امید را تا انتخاب سرمربی خارجی این تیم برعهده خواهند داشت.

کد مطلب 1218725

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