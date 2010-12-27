هزینه بلیت اتوبوس در همدان تغییر نمی کند

ایرج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: با توجه به قول‌های داده شده از سوی دولت و وزارت کشور مبنی بر پشتیبانی از سازمان اتوبوسرانی به لحاظ مصرف سوخت و یارانه‌ی بلیت، شهروندان نگران استفاده از اتوبوس نباشند.

وی افزود: در خصوص اتوبوسهای بخش خصوصی نیز نظارت‌ها افزایش یافته و در صورت استقبال بیشتر مردم از ناوگان اتوبوسرانی پیش‌ بینی‌های لازم برای به کار گیری 40 دستگاه اتوبوس جدید در ناوگان مورد توجه خواهد بود.

ملک محمدی یادآور شد: این تعداد اتوبوس امکان جابجایی روزانه 40 هزار نفر را خواهند داشت که در صورت نیاز وارد ناوگان می‌شوند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان با اشاره به فعال بودن 185 دستگاه اتوبوس در این ناوگان و جابجایی روزانه 150 هزار نفر اظهار داشت: میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی همدان پنج سال است که نسبت به میانگین کشوری وضعیت مناسب ‌تری دارد.

ایرج ملک ‌محمدی با بیان اینکه خصوصی‌سازی روال عادی خود را طی می‌کند، افزود: روند خصوصی‌سازی همچنان ادامه دارد و تاکنون حدود 50 اتوبوس که 23 درصد اتوبوس‌ها را شامل می‌شود، خصوصی‌سازی شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان با بیان اینکه بخش خصوصی برای کسب درآمد بیشتر از لحاظ سرویس ‌دهی و خدمات ‌رسانی بهتر اقدام می‌کند، اظهار داشت: کمبود اعتبار و نقدینگی مهم ‌ترین مشکل سازمان است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 20 دستگاه به سیستم حمل و نقل عمومی اضافه شده و 40 دستگاه نیز آمادگی ورود به ناوگان را دارد که در حال حاضر در پایانه‌ها مستقر هستند.