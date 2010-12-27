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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

مصر محاکمه 3 جاسوس موساد را به ماه آتی موکول کرد

مصر محاکمه 3 جاسوس موساد را به ماه آتی موکول کرد

منابع قضایی در قاهره از برگزاری جلسه محاکمه دو جاسوس صهیونیست و یک جاسوس مصری موساد در روز پانزدهم ژانویه 2011 خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، مقامات امنیتی مصر هفته گذشته از کشف یک شبکه جاسوسی صهیونیستی در این کشور خبر داده بودند.

بر این اساس، این شبکه جاسوسی شامل دو افسر صهیونیست به نام های "ادی موشه" و "جوزف دیمور" به همراه "طارق عبدالرزاق"  بازرگان 37 ساله مصری بوده که شرکتی فعال در زمینه واردات و صادرات را در پکن تحت مالکیت دارد.

منابع آگاه قضایی اعلام کردند که این سه جاسوس در روز پانزدهم ژانویه 2011 (25 دی ماه) در دادگاه عالی امنیتی کشور در قاهره محاکمه خواهند شد. البته محاکمه دو جاسوس صهیونیست به صورت غیابی برگزار می شود.

مقامات مصری پیش از این تاکید کرده بودند که عبدالرزاق در ماه آگوست 2010 در فرودگاه قاهره دستگیر شد. وی در طول فعالیت خود برای موساد در پی جذب نیروهای جدید مصری، سوری، لبنانی بوده است.

کد مطلب 1218731

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