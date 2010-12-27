سعیدلو یک عکس هم با ما بگیرد/ حضور دست نشان در استقلال اهواز منتفی شد

عبدالحمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از اینکه جناب سعیدلو نشستی با مدیران 18 تیم لیگ برتری داشتند، ما خیلی حسرت خوردیم که چرا رئیس سازمان تربیت بدنی و پدر ورزش به لیگ دسته اول یک نگاه نمی اندازد و با ما ملاقات نمی کند.

وی در ادامه افزود: قطعا اینکه رئیس سازمان تربیت بدنی نگاه عنایتی هم به لیگ دسته اول داشته باشند، باعث می شود تا اتهامات از لیگ دسته اول برطرف شود و تیمهای حاضر در این رده متوجه این موضوع باشند که سازمانی بالاتر از فدراسیون فوتبال مراقب آنهاست تا مواظب رفتارشان باشد. با این شرایط از آقای سعیدلو می خواهم یک عکس یادگاری هم با ما بیاندازند و نگاه ویژه‌ای به لیگ یک داشته باشند.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در خصوص انتخاب نادر دست نشان به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه گفت: ما تابع قوانین فدراسیون فوتبال هستیم و تصمیماتی که فدراسیون بگیرد را گردن می نهیم. تا روز گذشته نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفتیم تا مجوز حضور آقای دست نشان روی نیمکت استقلال اهواز را دریافت کنیم اما تلاش‌مان به سرانجام نرسید. به همین خاطر تصمیم بر آن گرفتیم که همچنان با آقای داریوش یزدی به کار خود ادامه دهیم.

وی داریوش یزدی را یک مربی جوان، کاربلد و مورد وثوق مدیران باشگاه استقلال اهواز خواند و گفت: طی روزهای اخیر مذاکراتی خوبی با آقای یزدی داشتم و از ایشان خواستم تا برنامه آماده سازی، نحوه اداره تیم و دستیارانش را به ما معرفی کند. ما در کلیات با این مربی به توافق رسیده‌ایم و طی روزهای آینده در جزئیات نیز توفق نهایی حاصل خواهد شد.

رمضانی در ادامه با تاکید براینکه حضور نادر دست نشان در تیم استقلال اهواز منتفی شده است، افزود: ما خیلی تلاش کردیم اما تحت هیچ شرایطی نتوانستیم مجوز همراهی این مربی را از فدراسیون فوتبال دریافت کنیم. با این وضعیت تصمیم گرفتیم از توانایی و علم داریوش یزدی در هدایت تیم استقلال اهواز استفاده کنیم.

وی در ادامه از حضور مسعود زارعی، مدافع پیشین تیم‌های مس کرمان و پرسپولیس تهران در تیم استقلال اهواز خبر داد و گفت این بازیکن ظرف امروز و فردا قرارداد خود را با آبی پوشان خوزستانی به ثبت می رساند.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز همچنین تصریح کرد: در مورد داوری دیدار ما مقابل نساجی قائمشهر باید نکاتی را عنوان کنیم. متاسفانه در کمیته داوران ظاهرا برای چیدمان داوران قرعه کشی می شود و کارشناسانه این کار صورت نمی گیرد.

رمضانی در این خصوص افزود: کمیته داوران برای بازی ما با نساجی حسنعلی اسدی را انتخاب کرده بود. این داور از استان گلستان است، استانی که تا همین چند سال پیش جزو استان مازندران بود. فاصله شهر آقای اسدی تا قائمشهر فکر می کنم کمتر از یک ساعت باشد. با این شرایط انتخاب داور گلستانی برای سوت زدن بازی یک تیم مازندرانی شبهه برانگیز و حتی اگر خوب هم قضاوت کند، برای تیم مقابل شبهه ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: این داور البته در بازی استقلال اهواز با نساجی در چند صحنه به ضرر ما سوت زد و حتی یک پنالتی ما را نادیده گرفت. ایشان در دقیقه 5+90 می خواست سوت پایان بازی را به صدا در آورد اما از این کار خودداری کرد و رای به ادامه بازی داد تا تیم نساجی از موقعیت حمله خود استفاده کند. اگر در آن صحنه توپ گل می شد، آیا ما می توانستیم نیمکت تیم را کنترل کنیم. من از کمیته داوران می خواهم با عنایت با تمام مسائل داوران را انتخاب کنند و همچنین از کمیته داوران درخواست دارم برای صدور رای شرایط حاکم بر بازی را لحاظ کنند.