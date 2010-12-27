به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ضیغمی امروز دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به وجود ذخیره مطمئن از کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز مردم، گفت: علیرغم ذخیره سازی های انجام شده و انتقال بخشی از ذخایر به استانها، اما آرامش بازار اجازه استفاده از این ذخایر را در برخی استانها نداده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: از ابتدای شهریورماه تاکنون موجودی کالاها هر 15 روز یکبار از سوی انبارها و سردخانه‌داران به وزارت بازرگانی اعلام می شود، این درحالی است که هم اکنون 13 هزار و 500 انبار و بیش از 1000 سردخانه در کشور به صورت منظم، اطلاعات موجودی و گردش کالا در انبارها را گزارش می دهند.

وی میزان ذخیره در گردش کالایی همچون برنج را یک میلیون تن گزارش و تصریح کرد: در راستای مدیریت بازار، اطلاعات به صورت مرتب اخذ می شود تا ضعف اطلاعات باعث بروز تنش هایی در بازار نشود.

به گفته ضیغمی، دولت برای ایام پایانی سال که مصادف با ماه‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است، برنامه‌های خوبی را تدارک دیده است که از جمله آن می توان به انعقاد تفاهم نامه برای تامین 110 هزار تن میوه و مرکبات برای ایام پایانی سال اشاره کرد که از تولیدات داخلی محصولات همچون سیب و پرتقال، تنظیم بازار صورت خواهد پذیرفت.

وی اظهار داشت: همچنین در این ایام، برگزاری جشنواره های فروش نیز در دستور کار قرار دارد؛ این درحالی است که بر طبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی می توانند با هماهنگی اتحادیه های مربوطه و در نظر گرفتن تخفیف های متعارف و تعیین شده، نسبت به برگزاری فروش های فوق العاده و جشنواره ها اقدام کنند.

ضیغمی از اعلام آمادگی سازمان تعاون روستایی برای برگزاری جشنواره های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی خبرداد و گفت: همچنین تفاهم نامه هایی نیز با تشکل های تولیدی و شرکتهای پخش و نیز فروشگاههای زنجیره ای به امضا رسیده است تا در مورد تامین و توزیع مستقیم کالاهای مورد نیاز مردم، اقدام کنند.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: برای تصمیم گیری در حوزه تنظیم بازار، بیش از هر چیز اطلاعات بهنگام از بنگاههای و موجودی های آنها حائز اهمیت است که بر این اساس تفاهم هایی برای انتقال این اطلاعات به دولت در هنگام تصمیم گیری صورت گرفته است.

وی در خصوص بودجه مباحث مرتبط با تنظیم بازار در بودجه سال 90 نیز گفت: یکی از بندهای بودجه مرتبط با پشتیبانی از برنامه های تنظیم بازار است که بر این اساس، در بودجه سال آتی نیز رقمی معادل سال جاری پیشنهاد شده است.

ضیغمی همچنین به ارایه آماری از بازرسی و نظارت اصناف پرداخت و گفت: در 6 ماهه ابتدای سال جاری حدود 5 میلیون- مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته است این درحالی است که در روزهای ابتدایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز، تقریبا به طور متوسط روزانه 20 هزار بازرسی از واحدهای صنفی صورت می گیرد؛ اما بررسی ها نشان می دهد که سطح تخلفات در پایین ترین سطح قرار دارد.

وی از مردم درخواست کرد تا برای جلوگیری از تخلفات احتمالی آژانسهای اتومبیل کرایه از رانندگان قبض دریافت کنند، البته به اتحادیه های مربوطه نیز گفته شده تا برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، رانندگان حتما قبض ارایه کنند.

معاون وزیر بازرگانی همچنین تنظیم بازار در ماههای گذشته را موفقت امیز خواند و گفت: تنظیم بازار ماه رمضان با همکاری تشکل ها در اقلام مورد نیاز مردم به خوبی صورت پذیرفت، ضمن اینکه سبد کالایی نیز برای کارمندان در نظر گرفته شد که توانست بخشی از نیاز بازار را کنترل کند.

وی در خصوص طرح نظارتی همزمان با بازگشایی مدارس نیز افزود: نمایشگاههایی در سراسر کشور برگزار شد که در آن 26 هزار و 700 غرفه با 13 درصد رشد نسبت به سال گذشته، اقلام مورد نیاز مردم را تامین کردند. ضمن اینکه تقاضای مردم برای برخی اقلام در ایام خاص به ویژه اقلام پروتئینی در عید قربان تامین شد و نه تنها در برخی استانها افزایش قیمت وجود نداشت، بلکه در برخی استانها از جمله تهران نیز با کاهش مواجه شدیم.

ضیغمی گفت: تفاهم نامه ای سه جانبه نیز میان وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی با تشکل های تولیدی برای تامین و تولید مرغ به امضا رسیده که بر این اساس، به دلیل شرایطی که دولت برای خرید مرغ مازاد برای تولیدکنندگان لحاظ کرد، آنها با استفاده از حداکثر توان، به تولید پرداختند که نتیجه آن کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ در کشور بود.

وی از امضای تفاهم نامه با تعاون روستایی برای تامین برخی محصولات پرمصرف مردم خبرداد و گفت: بازار در آرامش به سر می برد.