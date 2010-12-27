افزایش بهره وری از منابع آب در ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و جمعی از مسئولان این حوزه در استان گفت: افزایش بهره وری از منابع آب استان، یک منشورکاری است.
وی اظهار داشت: توجه به ظرفیتهای موجود این بخش در برنامه ریزیهای استان یک اولویت اصلی است.
وی افزود: اهتمام جدی به مقوله این بخش، بسترساز توسعه پایدار در تمامی بخش های زیربنایی، عمرانی، صنعتی وکشاورزی قراردارد.
اعلایی تصریح کرد: آب از بخش های اساسی ومهم است و گره خورده با حیات و آبادانی و شکوفایی تمام شاخص های توسعه است.
نماینده دولت دراستان با بیان این مطلب که تحرکات مناسبی دراین بخش اتفاق افتاده، ادامه داد: این مهم در حالی صورت پذیرفته که توپوگرافی و شرایط زیست محیطی منطقه بسیار هزینه براست.
اعلایی گفت: پروژه های زیربنایی و عمرانی دراستان بنا به این شرایط بسیار پرهزینه و سنگین به بهره برداری می رسند.
وی خاطرنشان کرد: برای تسریع وبهره برداری از این پروژه ها به سمت جذب سرمایه گذار و همچنین جذب اعتبارات از طریق فاینانس هستیم.
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