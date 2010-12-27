به گزارش خبرنگار مهر در قم، نصرت الله لطفی قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در روز نهم دی ماه برنامه به صورت تجمع پرشکوه مردمی برگزار می‌شود، اظهار داشت: تمامی فراخوان‌ها در این روز به صورت دعوت به شرکت در تجمع خواهد بود و در این روز در قم راهپیمایی برگزار نخواهد شد.



وی از روز نهم دی ماه به عنوان استثنایی‌ترین روز تاریخ مردم ایران که با عنایت خداوند مسیر شد، نام برد و خاطر نشان کرد: در پاسداشت این روز برنامه‌ها، تجمع‌ها و مسابقاتی با محوریت بصیرت در استان قم برگزار خواهد شد که مهم‌ترین آن تجمع آحاد مختلف مردم به خصوص بسیجیان و هیئت مذهبی در شبستان امام خمینی (ره) و صحنین حرم مطهر حضرت معصومه (س) خواهد بود.



سخنرانی حداد عادل در تجمع روز نهم دی ماه مردم در قم



لطفی خاطر نشان کرد: این تجمع در ساعت سه بعد از ظهر روز پنج شنبه نهم دی ماه با سخنرانی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.



یادوراه شهدای فتنه سال ۸۸ در گلزار علی بن جعفر (ع) قم برگزار می‌شود



وی برگزاری یادواره شهدای مظلوم فتنه سال ۸۸ را از دیگر برنامه‌های روز نهم دی ماه برشمرد و افزود: در جریان فتنه سال ۸۸، افرادی در دفاع از کیان انقلاب اسلامی مظلومانه به شهادت رسیدند که در فضای غبارآلود آن زمان، حق مطلب در گرامیداشت آنان ادا نشد، بر این اساس در روز نهم دی ماه ابتدا هیآت مذهبی استان در گلزار علی بن جعفر (ع) بر سر مزار شهدا حاضر می‌شود تا ضمن ادای احترام به ساحت شهدای انقلاب و دفاع مقدس، یادی نیز از شهدا در جریان فتنه سال ۸۸ نمایند و بعد از آن به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) حرکت خواهند کرد.



ثبت نهم دی ماه به عنوان روز بصیرت و میثاق با ولایت در تقویم سال ۹۰



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس قانون، مصوبات آن قانونی و قابل اجرا می‌باشد، روز نهم دی ماه به عنوان روز «بصیرت و میثاق با ولایت» نامگذاری شده است که این عنوان از سال آینده در تقویم‌ها نیز ثبت خواهد شد، لذا برنامه‌های روز نهم دی ماه امسال نیز با محوریت بصیرت و بصیرت افزایی برگزار خواهد شد که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری مسابقه فرهنگی مقاله نویسی، خاطره گویی و... در بین دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنان با محوریت بصیرت، بحث فتنه و راه‌های مقابله با فتنه و برگزاری سلسله نشست‌هایی با همین محتوا اشاره کرد.



نهم تا نوزدهم دی ماه در قم با عنوان دهه بصیرت



وی همچنین به پیشنهاد امام جمعه قم، حجت الاسلام سعیدی مبنی بر نامگذاری نهم تا نوزدهم دی ماه به عنوان دهه بصیرت اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد در سطح کشور فعلا به تصویب نرسیده است اما این پیشنهاد در استان قم به دلیل اینکه یوم الله نوزدهم دی ماه نیز متأثر از نقش آفرینی مردم قم می‌باشد، اجرا می‌شود و در این دهه به عنوان دهه بصیرت هر روز یک همایش به صورت صنفی و قشری برگزار خواهد شد.



نوزدهم دی ماه مردم قم با رهبر انقلاب تجدید بیعت می‌کنند



لطفی در ادامه به روز نوزدهم دی ماه و تجدید بیعت مردم قم با رهبر معظم انقلاب اشاره و تصریح کرد: امسال نیز طبق سنوات گذشته اقشار مختلف مردم در این روز به منظور تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، کسب رهنمود و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره) به دیدار رهبری خواهند رفت اما امسال این دیدار باید به گونه‌ای متفاوت از سال‌های گذشته انجام شود.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این دیدار بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان قم صورت می‌گیرد که هم برکات معنوی و هم مادی زیادی برای استان و مردم قم داشت، قدردانی و سپاسگذاری از این برکات، باید در شعائر و نوشته‌ها نمود داشته باشد.