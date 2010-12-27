ارزش بازار سرمایه 87 هزار میلیارد تومان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز در نشستی خبری در تشریح اقدامات انجام شده و برنامه های آتی بورس، ارزش بازار سرمایه کشور را در حال حاضر 87 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که ارزش بازار سرمایه کشور در ابتدای امسال معادل 65 هزار میلیارد تومان شده است که رشد 34 درصدی را طی 9 ماهه ابتدای سال تجربه کرده ایم.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تصریح با اشاره به اینکه در ابتدای امسال شاخص کل بورس 12 هزار و 536 واحد بوده است که با رشد 46 درصد ( 20 درصد ناشی از سود نقدی و مجامع و 26 درصد افزایش قیمتها) به 18 هزار و 500 واحد در حال حاضر رسیده است، عنوان کرد: طی 9 ماهه ابتدای سال گذشته حجم معاملات بورس 16 هزار و 300 میلیارد تومان بود که در مدت مشابه امسال به 17 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است که رشد 7 درصدی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه سال گذشته مجموع معاملات خرد و بلوکی 4 هزار و 800 میلیارد تومان بود که امسال با رشد 80 درصدی به 8 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: افزایش سرمایه ها در کنار عرضه های اولیه در بورس نشان دهنده نقش بورس در تامین مالی بنگاههای اقتصادی است.

قالیباف اصل ادامه داد: سال گذشته 600 میلیارد تومان در بازار سرمایه افزایش سرمایه شرکتها اتفاق افتاد که امسال این رقم به یک هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی از ارائه 67 هزار کد معاملاتی جدید در بورس طی 9 ماهه ابتدای امسال خبرداد با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته 43 هزار کد معاملاتی صادر شده بود که رشد 50 درصدی را نشان می دهد، تصریح کرد: همچنین در مدت مذکور 4 شرکت مشمول اصل 44 یعنی بیمه دانا، پست بانک، پالایشگاههای تبریز و بیمه پارسیان عرضه شده است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار یکی از اقدامات بورس را خرید زمین برای احداث ساختمانی با مالکیت بورس عنوان کرد و افزود: برای ان منظور در مجمع سال گذشته افزایش سرمایه 15 میلیارد تومانی شرکت بورس به 30 میلیارد تومان مطرح شد که 10.5 میلیارد تومان آن به تصویب رسید و بقیه آن در مجمع سال آینده از محل سود انباشته شده صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به دعوت سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بورس ایران و مثبت بودن بازخورد آن گفت: بورس کشورمان در دو فدراسیون جهانی بورسها و بورسهای آسیایی و اروپایی عضویت یافته است.

قالیباف اصل یکی از اقدامات مهم صورت گرفته در بازار سرمایه کشور طی سال جاری را راه اندازی اوراق آتی سهام عنوان وبیان کرد: از مردادماه تاکنون که این اوراق راه اندازی شده است، 5.5 میلیارد تومان معاملات و خرید و فروش این اوراق انجام شده است.

وی یکی دیگر از اقدامات را اصلاح دستورالعمل اجریی نحوه انجام معاملات که اقدامی مشترک بین شرکت و سازمان بورس بوده است، عنوان کرد و اظهارداشت: همچنین اجرای دستورالعمل انضباطی کارگزاران برای نظارت بیشتر، افزایش سرعت معاملات و نقدشوندگی در بازار سرمایه از دی ماه امسال عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از عرضه سهام فولاد آلیاژی ایران در هفته آینده، عرضه سهام پالایشگاه‌های شیراز و شازند اراک تا پایان سال و اتمام کارهای مربوط به واگذاری سهام پالایشگاه تهران و بیمه سینا خبرداد و ارائه ابزارهای جدید را جزو برنامه های مداوم بورس عنوان کرد و افزود: توسعه اوراق آتی در بازار سرمایه پیشنهاد شده است تا امکان معاملات آن بر روی سبد سهام قابل تحویل قابلیت انجام داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از اقدامات مربوط به آپشن سهام انجام شده و کمیته ای مشترک در این زمینه بین سازمان و شرکت بورس تشکیل شده است تا امکان معامله بر روی این ابزار در بورس ایجاد شود، اظهارداشت: این ابزار ابزاری برای مدیریت ریسک هم محسوب می شوند، همچنین سرمایه گذاران از این ابزار به عنوان ابزار سرمایه گذاری و مدیریت ریسک استفاده می کنند.

قالیباف اصل با تاکید بر اینکه امکان معامله بر روی اوراق مشارکت در بورس انجام خواهد شد، گفت: با برخی از شرکتها برای انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی مکاتباتی را انجام داده ایم.

به گفته وی، نظام بازاریابی جامع در بورس در حال تدوین است که دو اقدام در این زمینه انجام شده که اولین آن در جهت تقویت پذیرش ناشران معتبر در بازار سرمایه و دومین آن برنامه مشترک با اتاق بازرگانی در بهمن ماه امسال برای آشنایی با بازار سرمایه است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار آموزش و توسعه دانش مالی، پیگیری و استراتژی نقدشوندگی در بازار سرمایه و تقویت سازو کار نظارت در بازار سرمایه در سالجاری و سال آینده که منجر به تهیه نرم افزار در جهت نظارت بر بازار سرمایه خواهد شد را از دیگر اقدامات برشمرد.