نهم دی ماه حماسه شکست فتنه از بصیرت والای ملت ایران است

آیت الله مصطفی علما در آستانه فرا رسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهارداشت: در ادامه توطئه های مکرر علیه اسلام و نظام، فتنه سال گذشته ازهمه برای دشمنان کوردل مهمتر و امید بخش تر بود، آنچنان که در خیال واهی خود کمر به مقابله با نظام و ولایت فقیه بسته بودند.

وی افزود: اما آنها یک باردیگر فراموش کردند که مردم ایران همواره بیدار و با بصیرت هستند و دیدند که در اوج آشوب ها در کشور سیل عظیم ملت در نهم دی ماه به میدان آمدند و با خلق حماسه ای عظیم در میثاق با رهبری و ولایت، فتنه و آشوب آنها را در خیابان ها به زیر پای خود گذاشتند.

آیت الله علما تصریح کرد: ملت ایران با این حضور دوباره با تجلی بصیرت خود نشان دادند که در هر جبهه ای خواه جنگ نظامی و یا جنگ نرم، همچون سپاهی عظیم و شکست ناپذیر به سرعت در صحنه حاضر خواهند بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: به شکرانه این حماسه مردم متدین و همیشه بیدار استان کرمانشاه با حضور گسترده در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه بار دیگر آگاهی و بصیرت خود را در میثاقی دوباره با ولایت و رهبری به نمایش بگذارند.