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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

درّی اهانت کشور عربستان به حافظان ایرانی قرآن را محکوم کرد

درّی اهانت کشور عربستان به حافظان ایرانی قرآن را محکوم کرد

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراتب اعتراض خود را برای عدم صدور ویزا برای حافظان قرآن کریم از سوی کشور عربستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری با صدور  بیانیه‌ای عنوان کرده است: از شنیدن خبر عدم صدور ویزا برای  شرکت حافظان کشورمان در بیست و سومین دوره مسابقات قرآن کریم بسیار متاثر شدم و این موضوع را خلاف آموزه‌های قرآنی که بر پایه و اصول احترام به انسان و کرامتهای انسانی بنیاد نهاده شده است می‌دانم.

در این متن آمده است: منشأ احترام به هر چیزی را باید در نحوه ارتباط آن با خدا دانست. هر چیزی که انتساب آن به خدا قوی‌تر و نزدیک‌تر باشد از احترام بیشتری برخوردار است که متاسفانه چنین برخوردی با اهالی قرآن خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

درّی در این بیانیه با محکوم کردن این اقدام  افزوده است: کشورهای مسلمان جهان اعم از شیعه و سنی باید امید استکبار جهانی را برای ایجاد تفرقه در کشورهای اسلامی به یاس تبدیل کنند و این مهم با درایت مسئولان کشورها صورت می‌گیرد.
 

کد مطلب 1218746

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