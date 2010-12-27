88 طرح پژوهشی نیمه تمام در فارس وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جعفر ضابطیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای تکمیل این طرح ها به اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان احتیاج است.

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید برای طرح های پژوهشی اعتبارات مشخص در نظر بگیرند، افزود: یکی از موارد بسیار با اهمیت تصمیم گیری با برنامه و پژوهش است که در این راستا مدیران دستگاه های اجرایی باید اعتبارات مشخصی را به این امر اختصاص دهند.

معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس در خصوص طرح های ارایه شده در سال جاری نیز گفت: در سال جاری حدود 150 طرح پژوهشی در سطح استان ارایه شده که در مرحله تصویب قرار دارند.

ضابطیان با اشاره به زمینه طرح ها نیز افزود: طرحهای ارائه شده بیشتر در زمینه کشاورزی، صنعتی و نوآوری است.

وی در خصوص دو درصد بودجه اعتبارات پ‍ژوهش نیز گفت: در حال حاضر دستگاهها مجاز هستند دو درصد از بودجه موجود خود را به پژوهش اخصاص دهند که امیدواریم این بحث در سال آینده به تکلیف تبدیل شود.