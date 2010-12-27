تیم فوتبال سایپا در کیش اردوی تدارکاتی برپا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا که پس از شکست مقابل پرسپولیس به بازیکنان خود استراحت داده از شنبه آینده (11 دی) دور جدید تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. طبق برنامه ریزی کادرفنی بازیکنان سایپا در آغاز برنامه های آماده سازی خود روزانه یک جلسه به تمرینات هوازی و کار با توپ خواهند پرداخت .

مسئولان تیم فوتبال سایپا در نظر دارند در دهه سوم دی ماه اردوی یک هفته ای را در جزیره کیش برپا کنند تا با انجام تمرینات بدنسازی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی خود را برای دور برگشت مسابقات لیگ که پس از وقفه ای 38 روزه آغاز خواهد شد ، آماده کنند.