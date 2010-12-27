مجتمع توریستی سرابله ایلام 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در عملکرد معاونت در سال‌های اخیر می ‌توان به افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی بدره و مجتمع خدماتی بین راهی سه راهی کارزان اشاره کرد .

علی قاسم ‌پور افزود: افتتاح مجتمع خدماتی بین راهی سه راهی جندالله و مجتمع بین راهی روستای جابر شهرستان دره‌شهر از دیگر پروژه‌های افتتاح شده معاونت در این مدت است .

وی با اشاره به مجتمع تفریحی توریستی شهر آفتاب، گفت: این مجتمع تفریحی توریستی با هزینه 11 میلیارد تومان اعتبار در عید قربان سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری رسید .

استان ایلام یک منطقه کوهستانی است و به طور کلی چهره اصلی آن را ارتفاعات متعدد تشکیل می‌دهد .