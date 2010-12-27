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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

مجتمع توریستی سرابله ایلام 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مجتمع توریستی سرابله ایلام 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: پروژه ساخت مجتمع تفریحی توریستی شهر سرابله در استان ایلام با پیشرفت فیزیکی 85 درصدی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در عملکرد معاونت در سال‌های اخیر می ‌توان به افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی بدره و مجتمع خدماتی بین راهی سه راهی کارزان اشاره کرد.

علی قاسم ‌پور افزود: افتتاح مجتمع خدماتی بین راهی سه راهی جندالله و مجتمع بین راهی روستای جابر شهرستان دره‌شهر از دیگر پروژه‌های افتتاح شده معاونت در این مدت است.

وی با اشاره به مجتمع تفریحی توریستی شهر آفتاب، گفت: این مجتمع تفریحی توریستی با هزینه 11 میلیارد تومان اعتبار در عید قربان سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

استان ایلام یک منطقه کوهستانی است و به طور کلی چهره اصلی آن را ارتفاعات متعدد تشکیل می‌دهد.

چشم‌انداز کوهستانی همراه با دره‌های جنگلی یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعی این منطقه را تشکیل داده است.

کد مطلب 1218753

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