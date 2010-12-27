به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد ناصرپور در سخنرانی خود در همایش "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" که با موضوع " مفهوم شهر و شهروندی" سخن می‌گفت در آغاز سخنان خود به جمله‌ای از حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه اشاره کرد: حضرت علی(ع) می‌گویند هیچ شهری برای تو از شهر دیگر بهتر نیست. بهترین شهرها برای زندگی آن شهری است که پذیرای تو باشد.

وی سپس به نکات مهم در این سخن پرداخت و تصریح کرد: شهر محل زندگی و دارای مولفه‌های گوناگون احساس تعلق اجتماعی است بنابراین اهداف و خدمات شهری باید معطوف به همین امر باشند. از همین روی به نظر من مشکلات و مسایل شهری پیش از هر چی به باور محققان و مدیران شهری باز می‌گردد.

عضو هیئت عملی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: پژوهش های شهری باید کاربردی بوده و زمینه تحقق برنام‌های شهری را فراهم کنند همچنین آموزش شهری ، آشنایی مردم با سازمان‌های شهری و وظایف آنها، نحوه تعامل با سازمانها و نهادهای شهری و نیز ارتقاء مفهوم شهروندی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی در ادامه با تاکید بر تغییر توجه از مفهوم شهرنشینی به مفهوم شهروندی یادآور شد: در بحث از مفهوم شهروندی باید به توسعه فرهنگی نیز توجه کرد. فرآیند تحول اجتماعی و فرهنگی در جهت فراهم شدن امنیت و رفاه برای شهروندان است. در این راستا آگاهی رسانی برای تحقق مفهوم شهروندی، بهره برداری کاربردی از نیازهای فرهنگی و استفاده از میراث‌های فرهنگی برای معنا بخشیدن به زندگی و رفتارهای اجتماعی از جمله اقدامات ضروری به حساب می‌آیند.

ناصرپور در ادامه به مفهوم ویژگی‌های شهروندی پرداخت و گفت: شهروند به کسی که خودش را عضوی وابسته به شهر می‌داند و بنابراین احساس امنیت روانی در شهر می‌کند. وی از حقوق شهروندانی برخوردار است، مسئولیت و متعهد در قبال منابع و نهادهای شهری دارد و در مدیریت شهری مشارکت می‌کند.

این استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی سپس با اشاره به تفاوت میان دو مفهم زندگی شهری و زندگی در شهر تصریح کرد:‌ کسی می‌تواند شهروند باشد که شهر برای وی محل خاطره باشد تا بتواند هویت خود را از آن اخذ کند. شهر باید محور احساس تعلق اجتماعی فرد قرار گیرد چرا که این مسئله مبنای مسئولیت پذیری و تعهد و مشارکت اجتماعی دارد. به بیان دیگر می‌توان گفت که شهر مبنای امید و دلبستگی به زندگی است.

ناصرپور در پایان با تاکید بر اینکه تهران شهرنشین دارد و نه شهروند گفت: در باب تحقیقات و مطالعاتی که در شهر انجام می‌شود فقط مطالعات نقطه‌ای و مرحله‌ای جواب نمی‌دهد بلکه باید به مطالعات توسعه‌ای نیز پرداخت تا این مطالعات بتوانند همدیگر را حمایت کنند و در نتیجه در کلیت یکپارچه قرار بگیرند.