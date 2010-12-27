به گزارش خبرگزاری مهر، قنبری گفت: در فیلمی بر روی بخشی از بناهای تاریخی استان آذربایجان کار می‌کنیم. این فیلم در جشنواره کیش نمایش داده می‌شود، این جشنواره می‌تواند خوب، موثر و جریان آفرین باشد. می‌تواند مکان بسیار مناسب برای ایجاد فضای تازه و شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و جغرافیایی کشورمان باشد. البته این بستگی به مدیریت جشنواره دارد که تا چه درجه بتواند هماهنگی و همدلی ایجاد کند.

وی افزود: جشنواره فیلم کیش می‌تواند معرف جهانی خوبی باشد منوط به اینکه بتواند مناسبات خوبی را برای مهمانان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای منطقه فراهم کند. این جشنواره می‌تواند مسبب همدلی و نزدیکی شود و فیلمسازان کشورهای دیگرهم فرصت عرضه کارهایشان را داشته باشند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش چهار تا هشتم اردیبهشت سال آینده به همت مرکز امور مناطق آزاد اقتصادی، تجاری و صنعتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کیش برگزار می‌شود.