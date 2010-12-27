نقشه راه ایران و روسیه در مبارزه با موادمخدر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طه طاهری در دیدار با رئیس سرویس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر غیر قانونی فدراسیون روسیه تصریح کرد: ایران و روسیه درد مشترکی نسبت به موادمخدر دارند و هر دو کشور در معرض آسیبهای جدی این موضوع قرار دارند و این دیدار نیز فرصت خوبی برای تعامل و تبادل نظر دو کشور در مبارزه با قاچاق موادمخدر است.

قائم مقام دبیرکل ستاد با تاکید بر اینکه امضاء‌ یادداشت تفاهم روز گذشته ایران و روسیه برای مبارزه با مواد مخدر نقشه راه مشترک دو کشور را در این زمینه مشخص کرد، گفت: روسیه راهبرد خوبی را برای مبارزه با مواد مخدر تبیین کرده و امیدواریم با توسعه همکاری ‌و تعامل مشترک و سازنده بیش از گذشته در این مبارزه موفق باشیم.

طاهری با استقبال از اجرای طرح استراتژی مبارزه با مواد مخدر در نیمکره شرقی جهان که از سوی ایوانف ارائه شد، ادامه داد: ایجاد یک جریان تبلیغاتی و روشنگری علیه ناتو و اثبات بی‌کفایتی و ناکارآمدی آنان در مبارزه با ترورسیم و موادمخدر اساسی‌ترین روشی است که می‌توان برای برون‌رفت از محدودیتهای مبارزه با موادمخدر دو کشور ایران و روسیه استفاده کرد.

وی بیان کرد: ما آماده هرگونه همکاری با دولت روسیه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستیم و در همه زمینه‌ها حاضر به انجام عملیاتهای مشترک با دولت شما در این خصوص هستیم چرا که مداخلات ایران و روسیه اولویت ‌دارترین کاری است که باید در این مبارزه به آن توجه کرد.

همچنین در این دیدار، رئیس سرویس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر غیرقانونی فدراسیون روسیه اظهار کرد: با تجزیه و تحلیل اوضاع بین‌المللی در زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر می‌توان دو سیستم تولید و قاچاق جهانی مشخص کرد که یکی سیستم تولید موادمخدر کوکائین با منشا آمریکای لاتین و دیگری سیستم تولید مواد مخدر هروئینی با منشا افغانستان است.

ویکتور ایوانف تاکید کرد: تقاضای معتادان، فعالیت میلیونها نفر قاچاقچی مواد مخدر، ترانزیت آن، فعالیت مراکز مافیای مواد مخدر و همچنین شبکه‌های قاچاق و ادغام سیستم اقتصاد جهانی با پولشویی و موادمخدر از جمله علل پیدایش این سیستمها است.

وی با بیان اینکه مافیای مواد مخدر در جهان درآمد عظیمی از راه قاچاق موادمخدر دارد،‌ خاطر نشان کرد: امروزه تجارت موادمخدر به یک نیروی محرک در نیمکره شرقی و غربی زمین تبدیل و باعث بی‌ثباتی در برخی مناطق جهان شده است.

این مقام مسئول در روسیه تاکید کرد: تولید موادمخدر در افغانستان و تجارت آن در نیمکره شرقی جهان، باعث بی‌ثباتی کشورهای این نیمکره، برهم زدن نظم و افزایش جرم و جنایت شده است، لذا استقرار و افزایش نیروهای نظامی ناتو در افغانستان به هیچ‌وجه در راستای نابودی موادمخدر در این کشور نبوده است.

ایوانف افزود: ایران و روسیه می‌توانند با اتحاد یکدیگر سیاست مشترکی را در مبارزه با موادمخدر تدوین و یک استراتژی مشترکی را در این راستا در نیمکره شرقی تهیه و اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه تروریسم منشا تولید موادمخدر است، ‌گفت: موادمخدر تهدیدی کلیدی در مقابل صلح و آرامش جهان است و این یک واقعیت جدی در منطقه است، لذا باید به مبارزه با تروریسم توجه بیشتری داشت.