پرداخت 750 میلیون ریال کمک هزینه شهریه به دانشجویان معلول استان ایلام

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان شهریه به دانشجویان معلول زیر پوشش در شهرستانهای مختلف استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه هم اینک 300 دانشجوی معلول در مراکز آموزش عالی آزاد، پیام نو، علمی، کاربردی، شبانه و غیر انتفاعی به تحصیل اشتغال دارند، گفت: به دانشجویان مقطع کاردانی سه میلیون ریال، کارشناسی پنج میلیون ریال و ارشد 10میلیون ریال شهریه در هر ترم پرداخت می شود.

وی کل اعتبار اختصاص یافته برای پرداخت شهریه دانشجویان معلول در سال جاری را یک میلیارد و 750 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: مابقی این اعتبار تا پایان سال جاری به دانشجویان پرداخت می شود.

رستمی پیش بینی کرد تا پایان امسال 500 میلیون ریال بابت شهریه معوق سنوات قبل دانشجویان معلول اختصاص و هزینه شود.