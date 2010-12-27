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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

پرداخت 750 میلیون ریال کمک هزینه شهریه به دانشجویان معلول استان ایلام

پرداخت 750 میلیون ریال کمک هزینه شهریه به دانشجویان معلول استان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان بهزیستی استان ایلام از پرداخت حدود 750میلیون ریال برای پرداخت شهریه به دانشجویان معلول این استان در سال جاری خبر داد.

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان شهریه به دانشجویان معلول زیر پوشش در شهرستانهای مختلف استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه هم اینک 300 دانشجوی معلول در مراکز آموزش عالی آزاد، پیام نو، علمی، کاربردی، شبانه و غیر انتفاعی به تحصیل اشتغال دارند، گفت: به دانشجویان مقطع کاردانی سه میلیون ریال، کارشناسی پنج میلیون ریال و ارشد 10میلیون ریال شهریه در هر ترم پرداخت می شود.

وی کل اعتبار اختصاص یافته برای پرداخت شهریه دانشجویان معلول در سال جاری را یک میلیارد و 750 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: مابقی این اعتبار تا پایان سال جاری به دانشجویان پرداخت می شود.

رستمی پیش بینی کرد تا پایان امسال 500 میلیون ریال بابت شهریه معوق سنوات قبل دانشجویان معلول اختصاص و هزینه شود.

کد مطلب 1218759

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