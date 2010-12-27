پژوهشهای کاربردی مشکلات جامعه را حل می کند

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان پیرامون ضرورت انجام تحقیق و پژوهش با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تولید علم، جنبش نرم افزاری و استفاده از میانبرهای علمی برای دستیابی به قله های رفیع دانش، اظهار داشت: برای تحقیق و پژوهش باید به دانشمندان کشور خودمان اتکا کنیم و این امر باید در اولویت قرار گیرد.

وی گفت: پیشرفتهای هسته ای کشور نتیجه تحقیق و پژوهش های علمی دانشمندان در ایران اسلامی است و تحقیق و پژوهش دانشمندان ایران در زمینه هسته ای موجب غرور و عزت ایران شده است.

فرماندار همدان نقش دانش آموزان را در امر پژوهش بسیار موثر دانست و اظهار داشت: ضلع دیگر این مقوله فرهنگیان هستند که با ابزار لازم باید به راهنمایی دانش آموزان در انجام پژوهشهای مورد نیاز جامعه بپردازند.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه تدوین نقشه جامع علمی کشور از خواسته های مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده افزود: طبق اعلام معاون رئیس جمهور این نقشه تهیه شده و از سال آتی فعالیت های پژوهشی در این چارچوب انجام خواهد شد.

وی در ادامه از اهتمام دولت برای افزایش بودجه پژوهشی در مراکز علمی وتحقیقاتی خبرداد و گفت: در کشورهای پیشرفته سه در صد تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص دارد که در ایران با افزایش این بودجه در سال های اخیر این رقم معادل یک و 25 صدم درصد تولید ناخالص ملی است و در برنامه پنجم نیز روند صعودی خواهد داشت.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه ترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران نشانگر ضعف وحقارت دشمنان کوردل نظام است که چشم دیدن پیشرفتهای علمی وتکنولوژیکی در این مرز وبوم را ندارند، گفت: این اقدامات نه تنها روند دستیابی به قله های پیشرفت وترقی را کند نمی کند بلکه منجر به تقویت شعار خودباوری در جوانان خواهد شد.