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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

مانور‌های زلزله در محلات تهران برگزار می شود

مانور‌های زلزله در محلات تهران برگزار می شود

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: اجرای مانور های آمادگی در برابر زلزله تا سطح محلات گسترش می‌یابد تا شهروندان در محل زندگی و سکونت خویش آموزشهای مقابله با زلزله را فرا بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله رجب ‌زاده در حاشیه مانور ارتقای سطح آمادگی در برابر خطر‌پذیری شهری با اعلام این مطلب افزود: شرایطی فراهم می‌شود تا شهروندان بتوانند 24 ساعت در مکانهای اسکان اضطراری برپا شده در محله خویش زندگی و این شرایط را تجربه کنند و طی این مدت بتوانند علاوه بر تمرین زندگی در این شرایط ، در کارگاههای آموزشی شرکت کرده و آموزش لازم را فرا بگیرند.

وی گفت: تجارب جهانی نشان می‌دهد که 60 درصد کشته ‌شدگان در زلزله در دو ساعت اول وقوع زلزله جان خود را از دست داده‌اند بنابراین شهروندان باید با روشهای خود امدادی و دگرامدادی آشنا شده و آمادگی و توانایی خود را برای نجات جان اطرافیان خود بالا ببرند.

رجب زاده افزود: باید بتوان بافتهای فرسوده و ساختمانهای عمومی ‌شهر را بازسازی و نوسازی کرد و روند ایمن‌سازی شریانهای حیاتی را توسعه بخشید. در این صورت ایمنی ارتقا می‌یابد و هنگام وقوع زلزله تلفات و خسارات به حداقل می‌رسد.

وی گفت: با توجه به وسعت بافتهای فرسوده در شهر تهران، غلبه بر این معضل نیاز به اعتبار و زمان‌ قابل توجه دارد، بنابراین مردم باید آمادگی لازم را برای پیشگیری و مقابله با زلزله داشته باشند.

رجب زاده افزود: مردم هر چقدر آموزش ببینند و آمادگی و تمرین داشته باشند، خسارت و تلفات کاهش می‌‌یابد و تلاشمان این است که مردم را آموزش دهیم و با استفاده از مانور‌هایی که در محلات برای سال آینده تدارک دیده‌ایم، تمرین می کنیم تا این آمادگی در مردم به وجود بیاید.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین اطلاع‌رسانی به شهروندان در جریان برگزاری اینگونه مانور‌ها را با اهمیت خواند و ضمن قدردانی از تلاش رسانه‌ها در آگاه‌سازی افکار عمومی و اطلاع‌رسانی این مانور تاکید کرد: برنامه ‌ریزی برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با زلزله باید به دغدغه مسئولان و شهروندان تبدیل شود.

کد مطلب 1218761

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