به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله رجب زاده در حاشیه مانور ارتقای سطح آمادگی در برابر خطرپذیری شهری با اعلام این مطلب افزود: شرایطی فراهم میشود تا شهروندان بتوانند 24 ساعت در مکانهای اسکان اضطراری برپا شده در محله خویش زندگی و این شرایط را تجربه کنند و طی این مدت بتوانند علاوه بر تمرین زندگی در این شرایط ، در کارگاههای آموزشی شرکت کرده و آموزش لازم را فرا بگیرند.
وی گفت: تجارب جهانی نشان میدهد که 60 درصد کشته شدگان در زلزله در دو ساعت اول وقوع زلزله جان خود را از دست دادهاند بنابراین شهروندان باید با روشهای خود امدادی و دگرامدادی آشنا شده و آمادگی و توانایی خود را برای نجات جان اطرافیان خود بالا ببرند.
رجب زاده افزود: باید بتوان بافتهای فرسوده و ساختمانهای عمومی شهر را بازسازی و نوسازی کرد و روند ایمنسازی شریانهای حیاتی را توسعه بخشید. در این صورت ایمنی ارتقا مییابد و هنگام وقوع زلزله تلفات و خسارات به حداقل میرسد.
وی گفت: با توجه به وسعت بافتهای فرسوده در شهر تهران، غلبه بر این معضل نیاز به اعتبار و زمان قابل توجه دارد، بنابراین مردم باید آمادگی لازم را برای پیشگیری و مقابله با زلزله داشته باشند.
رجب زاده افزود: مردم هر چقدر آموزش ببینند و آمادگی و تمرین داشته باشند، خسارت و تلفات کاهش مییابد و تلاشمان این است که مردم را آموزش دهیم و با استفاده از مانورهایی که در محلات برای سال آینده تدارک دیدهایم، تمرین می کنیم تا این آمادگی در مردم به وجود بیاید.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین اطلاعرسانی به شهروندان در جریان برگزاری اینگونه مانورها را با اهمیت خواند و ضمن قدردانی از تلاش رسانهها در آگاهسازی افکار عمومی و اطلاعرسانی این مانور تاکید کرد: برنامه ریزی برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با زلزله باید به دغدغه مسئولان و شهروندان تبدیل شود.
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